Salas revive la historia de la Academia Valdés, que formó a cientos de vecinos durante sus más de 30 años de actividad

Un día de hace nueve meses, Juan Carlos del Campo, "Campín", echó la vista atrás y se dio cuenta de la enorme suerte que había tenido en la vida. No fue azar lo que lo hizo sentirse afortunado sino una institución bien definida: la Academia Valdés, en Salas. Y surgió la idea de contar la historia en un libro.

El centro privado de enseñanza operó en el concejo entre 1934 y 1969 convirtiéndose en el ascensor social de varias generaciones de salenses. "Estoy en deuda con la academia por haberme dado la oportunidad de estudiar", agradeció "Campín" en la presentación del libro que recupera la memoria del colegio, editado por iniciativa de los exalumnos y escrito por Eduardo Lagar, redactor jefe de LA NUEVA ESPAÑA. La jornada fue también un acto de reencuentro entre antiguos alumnos en la Casa de la Cultura de Salas.

Fotografía a las puertas del centro de una de las promociones, en la década de los cuarenta del pasado siglo. | IRMA COLLÍN

La capital salense nada tiene que ver con lo que era en aquella década de los 60, cuando solo había una televisión: concretamente en el Bar Soto. Por aquellos años, el concejo se engalanaba los martes para disfrutar del "mercao" y el entretenimiento estaba en las películas en blanco y negro que se proyectaban en el cine Konfot.

Pero la mayor diferencia entre el Salas de entonces y el actual es que en 1960 el municipio contabacon 17.000 habitantes, frente a los 5.000 de la actualidad. La Academia Valdés fue un poco responsable de ese éxodo, pero lo fue como prueba de generosidad del municipio. El centro era el único recurso que tenían para formarse los niños y niñas de Salas. Incluso el Ayuntamiento concedía becas a las familias menos pudientes para facilitar la educación de sus hijos. En parte, esa educación contribuyó a que muchos se fuesen buscando un futuro más próspero con oportunidades que no habrían tenido de no existir la academia.

Por la izquierda, Sergio Hidalgo, Meli Cabalina, Eduardo Lagar, Juan Carlos del Campo, Carlos Siñeriz e Ignacio Castelau.

Beatriz Areces fue una de esas niñas becadas. "Sin la academia, profesionalmente, no hubiese sido nada", recordó ayer esta catedrática jubilada de matemáticas que estará "eternamente agradecida" a los que hicieron posible la educación de toda una generación. "Especialmente, en mi caso, al profesor de Matemáticas. Al profesor Feito". Junto a ella, la viuda de Antonio Feito, Meli Cabalina, se emocionaba: "Él siempre decía que el saber podía cambiar vidas", explicó Cabalina. Por eso su marido gestionó las becas para esos niños "más desfavorecidos". "Gracias por poner en valor su trabajo", les dijo Meli Cabalina ayer al centenar de exalumnos de su marido que acudieron al encuentro.

Para terminar el acto, Eduardo Lagar, quiso dejar una reflexión en torno al lema del colegio: "Paso al que venga". "Esta es la historia de cómo se abrió paso al talento, al esfuerzo de niñas y niños que no lo tenían fácil", celebró.

Lo que ayer quedó claro en el encuentro es que, aunque la Academia Valdés ya no existe, su huella sigue viva en quienes aprendieron allí a cambiar su destino.