Tres, dos, uno: ¡Empiezan las fiestas del Bollo en Salas!

A Laura González, presidenta de la Comisión de Fiestas de Salas, no deja de sonarle el móvil estos días. No es para menos, ya que toca ultimar los detalles de las Fiestas del Bollo, que comenzarán en la tarde de este viernes y llenarán de actividad la capital salense hasta el domingo.

"Estamos a tope, porque somos cuatro personas en la organización y es un no parar", confiesa González. Sin embargo, sabe que el ajetreo "compensa después" por ver el pueblo rebosante de gente y alegría. Las Fiestas del Bollo llegan con un programa completo y alguna que otra novedad como la paellada del domingo. Además, esperan muy buena acogida de la actuación de la banda argentina "Ráfaga".

"Como cartel está bastante bien", señala González, que da cuenta de lo costoso de disponer de un programa tan lleno de actividad y grupos musicales. "Cuesta mucho. El Ayuntamiento nos ayuda y luego entre hacer la barra, sorteos y eventos todo el año lo vamos cubriendo", señala.

Día de Peñas

La programación comienza en la tarde de hoy con el Día de las Peñas. Primero habrá juegos tradicionales y, a las 19:00 horas, comenzará el desfile por la villa acompañado de una carroza musical que pondrá ritmo al festejo. La primera gran verbena correrá a cargo del Grupo Ideas, el Dúo Sensación y Discomóvil Discoastur.

Mañana, sábado 23 de agosto, será el Día del Bollo con juegos infantiles a partir de las 17:00 horas. A las 17:30 horas habrá carrera de cintas a caballo en el prao "El Faces" con premios para los tres mejores clasificados y, a las 20:30 horas, se repartirá el bollo. La segunda verbena correrá a cargo de Ráfaga, Nueva Banda y Discoastur.

Por último, el domingo 24 de agosto será el Día de Santa Ana. A las 13:00 horas habrá un concierto de Panda y, a partir de las 14:30 horas, gran paellada popular en el campo de la fiesta. Además, esta novedad del programa, contará con dos valencianos a los fogones que repartirán en torno a 250 raciones.

A las 17:00 horas tendrá lugar el trofeo Santa Ana en el campo El Zaguán y, a las 19:30 horas, habrá una actuación de Anabel Santiago en el pabellón de La Veiga. La última verbena correrá a cargo del Grupo D'Cano y Tekila.