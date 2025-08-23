Las peñas de Salas se lanzan a por el "Bollo": "Los de fuera tienen que venir porque son unas fiestas espectaculares"

El "Día de las Peñas" abrió ayer tres días de celebración en la capital salense. Tras el Viso, llegan las esperadas Fiestas del Bollo, "lo mejor del año", señalan los cientos de jóvenes y no tan jóvenes que ayer tomaron literalmente la capital del concejo con un colorido desfile.

Carla Cano, Olivia Ardura, Manuel Feito y Sara Suárez forman parte de la peña "Las sobrinas de Puskas" y dan cuenta de una celebración que disfrutan desde niñas y a la que ya traen a sus hijos. "Nos lo pasamos pipa y va llegando la cantera con fuerza. Para nosotros es casi el mejor momento del año", relata este grupo "de Salas de toda la vida". "Somos de aquí, pero nos desperdigamos y esta fecha es momento de unión", añaden.

Muy cerca están los integrantes de la peña "De Bar en peor", con llamativas camisetas y simpáticas pegatinas haciendo juegos de palabras en el concejo. "Voy pasalas putas" es uno de los ejemplos. Carolina González y Adrián Menéndez explican que el Bollo "se vive con mucha ilusión" y es un momento de reencuentro: "Está todo el mundo aquí".

Otra de las peñas que no se pierde la cita lleva por título "Piratas del cacique". Ejercen de portavoces Laura Fernández y Sofía Covadonga Riesgo y hablan maravillas de una fiesta que no se pierden: "Es maravilloso, espectacular. Una persona que no sea de Salas tiene que venir sí o sí porque es inolvidable".

La peña "Los Salaos" está formada por once integrantes, entre ellos dos navarros: Cristina Antueza y Enrique Huarte, vecinos de Pamplona y encantados con el ambiente salense. "Estas fiestas están muy bien. Yo ya estado otras dos veces. Cambiamos la masificación de San Fermín por una fiesta auténtica de pueblo, con cuadrillas de amigos. Estamos a gusto", apuntan al inicio del desfile y dispuestos a resistir "hasta que aguante el cuerpo".

Tras el "Día de las Peñas", hoy será el "Día del Bollo", cuando tendrá lugar la segunda verbena con el esperado concierto de "Ráfaga". El domingo, con Santa Ana, se cierra la fiesta en Salas.