La capilla de Santa Ana, en Zorrina, está de fiesta: una oportunidad para descubrir un bello enclave muy cerca de la capital salense

En la pequeña localidad salense de Zorrina se enclava la capilla de Santa Ana, donde se celebra la fiesta en honor al Cristo de Santa Ana cada penúltimo domingo de agosto. Así que hoy, domingo 24 de agosto, como manda la tradición, el templo abrirá sus puertas para recibir a los vecinos y celebrar juntos "Santana", como se conoce popularmente.

El historiador salense David Azpiazu corre a cargo de la organización de la cita desde los 16 años. Cogió el testigo de Mino de Ca García, la vecina encargada del festejo durante años para que no cayera en el olvido esta tradición. "No soy de Zorrina, soy de La Rodriga, pero quise continuar", señala. Además de preservar la celebración, se encarga de mimar esta capilla, que forma parte del Inventario de Patrimonio Arquitectónico de Asturias.

"Hemos ido haciendo pequeñas cosas para mejorarla y ahora estamos con un proyecto de restauración porque presenta una grieta importante", apunta Azpiazu, vecino de Casa Gaspar, de La Rodriga. De su familia fue también la idea de encargar una vidriera para sustituir una antigua ventana en mal estado. Se colocó esta semana y este domingo se inaugurará formalmente.

Por su parte, el Ayuntamiento de Salas se ha encargado de limpiar los accesos y el entorno de la capilla para que luzca espléndida este domingo. La misa será a las 13:00 horas y estará seguida de procesión. Además no faltará la música de gaita y un pequeño pincheo para los vecinos.

Santa Ana en el Bollo

No será la única celebración en honor a la santa, ya que, en el marco de las Fiestas del Bollo de la capital salense, la jornada de hoy se dedicará a Santa Ana.

A las 13:00 horas habrá un concierto de Panda y, a partir de las 14:30 horas, gran paellada popular en el campo de la fiesta. Además, esta novedad del programa, contará con dos valencianos a los fogones que repartirán en torno a 250 raciones.

A las 17:00 horas tendrá lugar el trofeo Santa Ana en el campo El Zaguán y, a las 19:30 horas, habrá una actuación de Anabel Santiago en el pabellón de La Veiga. La última verbena correrá a cargo del Grupo D'Cano y Tekila.