El derbi entre el Salas y el Cornellana pone el broche final a las Fiestas del Bollo: "Fue una de las mejores ediciones"

"Salió todo genial y creo que fue una de las mejores fiestas. El sábado fue especialmente bueno y el prao se quedó pequeño para toda la gente que se reunió allí". Es el resumen que hace la presidenta de la Comisión de Fiestas de Salas, Laura González, de la última edición de las Fiestas del Bollo. Los festejos, entre el viernes y el domingo, contaron con un tiempo inmejorable, lo que animó la afluencia de público a todas las actividades programadas.

La tercera jornada, este domingo, incluyó un derbi muy especial, que enfrentó al Salas y al Cornellana. Ambos equipos compartirán este año liga, así que el derbi jugado dentro del denominado "Trofeo de Santa Ana", es un ensayo de lo que está por venir esta temporada. El partido se lo llevó el Cornellana, que ganó en los penaltis, tras un empate a unos.

Una de las novedades de esta edición fue el vermú musical (en este caso, a cargo del grupo salense Panda) y la multitudinaria paellada en el campo de la fiesta. "Contábamos con ser unos doscientos y, al final, acabamos siendo sobre quinientas personas", señala González, que no descarta instaurar la tradición, dada la buena acogida.

Sobre las actividades con más éxito, se refirió a la buena acogida de la carrera de cintas a caballo, pues contó con más participación y más público que otros años. "Y eso pese al calor que había", señala. También tuvo mucho éxito el concierto del sábado a cargo del popular grupo "Ráfaga". En definitiva, Salas cierra con éxito tres días cargados de fiesta.