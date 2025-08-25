"Paso al que valga" o el poder de la educación

Eran los años cuarenta del pasado siglo XX. España salía maltrecha de una guerra civil y el resto de países seguía hundido en una mundial. No habían estallado las bombas atómicas de Hiroshima y Nagasaki, traca final de la contienda, pero en Salas (Asturias) un profesor conocido como "Pitágoras" ya hablaba sobre el poder que albergaba la materia, como sostenía Einstein. "En esta tiza hay energía suficiente para barrer toda Asturias", repetía ese profesor cuando explicaba a sus alumnos acerca de la manipulación del átomo.

Esa imagen de "Pitágoras" –así apodaban al profesor ovetense Francisco Luque- se quedó en el recuerdo de quienes estudiaron aquellos años de posguerra en el Colegio Academia Valdés, el centro privado de enseñanza secundaria que formó a varias generaciones de salenses desde mediados de los años treinta y hasta el curso 1968-69, cuando abrió el primer instituto público del concejo.

Luque conocía la teoría, aunque aún no hubiera visto –ni él ni nadie– el hongo devastador brotando de Japón. Puede, en cambio, que sí fuera consciente de la fabulosa energía germinal de una simple tiza reaccionando sobre el encerado. Porque él y el resto de profesores que integraron las distintas plantillas de la Academia Valdés durante casi cuatro décadas de existencia contribuyeron a soltar sobre Salas la constructiva "bomba de la educación", un estallido de progreso fruto de la reacción neuronal en cadena.

El Colegio Academia Valdés nació en 1934 del impulso fundacional de Manuel López Feito, un exseminarista nacido en la braña salense de Gallinero y fallecido prematuramente en 1939 en un accidente de moto. A lo largo de toda su existencia, el centro contó con el respaldo económico del Ayuntamiento de Salas para becar a los alumnos que no tenían "posibles". A partir de ahí, gracias a la formación que todos los profesores impartieron en sus aulas, decenas de niños y niñas del municipio pudieron estudiar el bachiller y llegar a la Universidad.

La tortura de todos los años

Era una época donde el instituto público más cercano estaba en Oviedo. Tras la enseñanza obligatoria, que solo llegaba hasta los doce años, pocos podían permitirse el lujo de pagar a sus hijos un bachiller en la ciudad. La Academia Valdés, en cambio, ofrecía una oportunidad económicamente asequible de estudiar en la villa salense. Eso sí, una vez al año, los alumnos tenían que acudir a hacer los exámenes "por libre" a un centro oficial. Primero a Oviedo. Años después, a Avilés. Era un día de auténtica tortura para aquellos escolares llegados de pueblos y villas. Se la jugaban en una interminable jornada de exámenes sucesivos y ante profesores que no los conocían en absoluto. Un exceso de nervios, un lapsus, cualquier contingencia, podía arruinar un curso. Esa era su gran desventaja.

Entre las décadas de 1940 y 1960, centros como la Academia Valdés suplieron la ausencia de un sistema educativo público verdaderamente universal. Su existencia permitió que jóvenes brillantes, con talento y voluntad, pudieran seguir su formación sin abandonar sus raíces. De esa materia estaba hecha la "bomba educativa" cuyo detonante era una simple tiza como la que Luque –que sería uno de los directores de la Academia– usaba en su encerado.

"Este centro supuso un valor importante para Salas y es algo que se nota medio siglo después. Lo percibes en que aquí hay más licenciados o titulados que en concejos de los alrededores", afirma Joaquín Manuel Díaz Alonso, catedrático jubilado de Física Teórica de la Universidad de Oviedo, integrante del Centro Nacional para la Investigación Científica de Francia (CNRS, en francés).

Díaz Alonso fue uno de los alumnos más brillantes de su quinta en la Academia Valdés. Allí encontró al que considera su verdadero mentor intelectual: Antonio López Castro, profesor de Matemáticas y director de la Academia entre 1954 y 1967. Fue este docente, sobrino del fundador de la academia, a quien todos atribuyen la colocación de un cartel realmente definitorio del verdadero objetivo de aquel centro y, por extensión, de la educación que allí se impartía. Era una frase que presidía el salón de estudios de la Academia, en la planta baja del edificio, hoy derruido, que entonces ocupaba en el barrio salense de Ponteo. Un lema que resume con la fuerza del mejor slogan publicitario la aspiración de lograr una sociedad verdaderamente meritocrática donde se prime el talento y el esfuerzo personal por encima de los privilegios económicos o sociales heredados. Ese cartel tenía sólo cuatro palabras: "Paso al que valga".

El día que todo lo torció

Hay días en que la historia da un salto al vacío y el futuro cambia en un instante. El sábado 18 de julio de 1936, el del golpe de Estado contra la II República española, fue probablemente la más señalada de esas jornadas que moldearon la reciente historia de España. Estalló la Guerra Civil, comenzó a manar un río de sangre de hermanos contra hermanos, y millones de vidas quedaron en suspenso.

Una de ellas fue la del ovetense Francisco Luque Calzón, un joven licenciado en Químicas nacido en 1910. Justo ese día se encontraba en Barcelona para tomar posesión de la cátedra que había sacado por oposición en un instituto de la Ciudad Condal. Pero no pudo. Todo su porvenir saltó por los aires. Los militares se habían levantado en África y ya nada sería igual en España.

Antes de que el joven Luque pudiera salir de Barcelona, el Gobierno lo reclutaría. Le tocó luchar en el bando republicano. Tras la victoria de los sublevados, Francisco Luque se convertiría en uno de los muchos docentes represaliados por el régimen de Franco. Aquel día fue el inicio de una peripecia vital que lo llevaría a Salas, donde trabajaría como profesor y luego como director de la Academia Valdés.

"Cuando la guerra le pilla en Barcelona, mi padre trata de volver a Asturias. Pero no lo consigue porque todo está bloqueado. Y allí mismo lo movilizan en un batallón a las órdenes del famoso general Escobar", cuenta Carlos Luque, geólogo jubilado, uno de los cinco hijos que tuvo aquel profesor ovetense fallecido en 1996 y que sólo conseguiría recuperar su cátedra con la llegada de la democracia a España.

La guerra del general Escobar

La guerra, como a tantos que la perdieron, se convirtió en un episodio silenciado. Apenas habló de ello a sus hijos. "Todo esto me lo contó mucho tiempo después. Ni el episodio de Barcelona ni lo que pasó en la Guerra Civil nos lo había desvelado jamás. Hasta que un día, ya jubilado, estaba leyendo un libro y me dice: yo estuve con este general. Recuerdo que mi padre estaba leyendo junto a la piscina en Pola de Gordón, a donde le gustaba mucho ir".

Una lectura abrió la caja obstinadamente cerrada de la memoria. Era "La guerra del general Escobar", una obra de José Luis Olaizola. Fue premio Planeta en 1993. Es la ficticia autobiografía de Antonio Escobar Huerta, militar conservador y católico pero leal a la República, que el día del golpe era comandante de la Guardia Civil en Barcelona. Su fidelidad al Gobierno constitucional impidió que el alzamiento militar triunfara en la Ciudad Condal. Franco lo fusilaría el 19 de febrero de 1940 en Montjuic. El propio Escobar dirigió su pelotón de fusilamiento. Los guardias que lo ejecutaron rindieron honores militares al cadáver.

La guerra del General Escobar fue, por tanto, también la guerra de Francisco Luque Calzón, que al terminar la contienda, en abril de 1939, volvió a Oviedo . Había ganado Franco, de la cátedra mejor olvidarse. En septiembre estaba ya trabajando en la Academia Valdés de Salas.

En aquel momento, enseñar en una institución privada era la única salida laboral para Luque, ya que el régimen le tenía vetado el acceso a cualquier oposición de un instituto público. Junto a Francisco Luque llega a trabajar a la Academia Valdés su hermana Aida, que también era licenciada en Químicas, una de las primeras que tuvo la Universidad de Oviedo. "Mi padre daba Matemáticas, Física y Química. Mi tía, Ciencias Naturales". Ambos llegaron solteros, pero Luque encontraría el amor en la villa. "Allí fue donde conoció a mi madre, Pilar Cabal Pesquera".

Tuvieron cinco hijos. Por orden de nacimiento: Francisco, Carlos, Vicente y luego dos gemelas, María Teresa y María del Pilar. La familia residió en Salas hasta 1950, cuando Luque comenzó a trabajar ya en otro colegio privado en Oviedo. Pero seguía teniendo vetado el acceso a unas oposiciones públicas. "Entonces, un profesor que era presidente del Colegio de Licenciados contactó con Torcuato Fernández-Miranda. De aquella era director general de Universidades". La intervención de este gijonés que posteriormente sería figura clave de la Transición española resultó determinante para que, "dado el buen comportamiento profesional" de Luque, éste pudiera por fin optar a unas oposiciones. "Se presentó y las sacó con buen número, de manera que pudo entrar en los institutos de Oviedo. Estuvo dando clase en el Aramo, fue profesor agregado". Hasta que no llegó la amnistía (1977) no le devolvieron la cátedra.

Pegaso baja de la braña

Los motes parece que surgen de un sabio humor colectivo. Por eso nos resultan inapelables. Lo cierto es que todos los que conocieron a Antonio López Castro –el director que sucedió a Luque al frente del centro– no tienen más remedio que admitir lo acertado del sobrenombre que le pusieron sus alumnos. Antonio López Castro, Don Antonio, era también conocido como "El sobrín" por ser hijo del hermano del primer director de la Academia, Manuel López Feito, o también llamado simplemente "Feito" por adjudicación directa de un apellido que no estaba realmente entre sus dos primeros. Sin embargo, en el recuerdo de sus alumnos ha pasado a la pequeña historia salense como "El Pegaso".

El mote no nació de ninguna relación con el mitológico caballo alado que portaba el rayo y el trueno para Zeus, aunque en la Academia Valdés muchas veces el trueno lo aportase Antonio López Castro por la autoridad que proyectaba sobre sus alumnos. Este comentario, no obstante, siempre llega parejo al reconocimiento por parte de todos de su insuperable calidad como profesor de Matemáticas.

Lo llamaban "Pegaso" porque era chato. Veían en él el mismo morro que uno de aquellos camiones Pegaso que fabricó entre 1946 y 1994 la Empresa Nacional de Autocamiones (Enasa). No había nada de despectivo en el sobrenombre, era nada más un ingenioso juego visual con la estampa de un hombre compacto, de tez oscura. "Claro que él sabía que lo llamaban así porque era muy chato. Y, además, digamos que alardeaba de feo", apunta con humor Mery López, la segunda de sus cuatro hijos. "A veces nos encontrábamos a un amigo suyo y me decía: ‘¡Uy, esta es hija tuya, no lo puede negar!’ Y él le respondía: ‘Chico, no le digas eso que la ofendes’".

Antonio López Castro nació en la braña salense de Gallinero el día 22 de julio de 1922. De niño fue a la escuela de La Veiga y luego a la de Lendepeña. Antes de convertirse en el Pegaso que hoy recuerdan todos sus exalumnos, este salense de familia vaqueira era conocido como "el hijo de la jamonera", tal y como detalla la viuda del director de la academia, María Piedad Dabaliña, también conocida como "Mery", al igual que su hija.

Jamones para Madrid

La jamonera, la madre de Antonio López Castro, se llamaba Dolores Castro. Se había quedado viuda muy joven y al cargo de tres hijos varones. Se ganó la vida vendiendo los jamones que curaba después de recogerlos en época de matanza por las distintas caserías de la zona. Iba de pueblo en pueblo, a lomos de un mulo y con otro de compañía para traer la carga de vuelta. Aquellos jamones que Dolores compraba se curaban después en el hórreo. Hasta que un camión venía a recogerlos para llevarlos a vender a Madrid.

Dolores la jamonera ayudó a costear los estudios de su hijo Antonio, primero en Salas y luego en Madrid, a donde fue a estudiar Ciencias Exactas. "Todo el dinero que le daban a mi padre, mi abuela lo iba apuntando. Y cuando volvía a casa desde Madrid en verano mi padre tenía que firmar sus gastos. De hecho, cuando murió mi abuela a él no le tocó nada, ni él tampoco quiso nada, porque su herencia ya se la había gastado", revela Mery López.

Antes de que se convirtiera en el Pegaso, antes de volver a Salas con un título universitario de Matemáticas bajo el brazo, Antonio López Castro había sido un huérfano de padre cuyo futuro, en principio, era ser campesino. Era el mediano de tres hermanos. Primero nació Manolo –a quien conocían como "El Pea"- luego vino al mundo Antonio y por último llegó Pepe.

El tío Manuel, que ya era el director de la Academia Valdés en la villa salense, quiso echarle una mano a su cuñada a sacar adelante a aquellos tres críos que había dejado su hermano fallecido. Intentó que los tres bajaran a la villa a estudiar en la academia que había fundado en 1934. Pero ni el mayor ni el pequeño quisieron.

Sea como fuere, Antonio acabó bajando. Y eso que inicialmente no era lo que más le apetecía. "De vivir en la braña, con aquella libertad, a bajar a Salas fue un palo para él. Y además se sentía… Bueno, siempre hubo esa cosa con los de la braña", dice su hija. "Pero enseguida se adaptó. En Salas se hizo rápido con la gente. Era una persona muy afable, muy divertida, tenía don de gentes. Y tenía mucho éxito con las mozas. No es que fuera guapo, pero poseía cierto un atractivo por su manera de ser. Sí, era personaje", añade.

Cuando Antonio cuenta 17 años de edad, su tío Manuel Rodríguez Feito fallece en un accidente de motocicleta. Es 1939. Se queda sin la persona que había sido un referente para él. "Lo respetaba mucho", asegura su viuda, Mery Dabaliña. A principios de los años cuarenta, Antonio va a Madrid a estudiar en la universidad. "Los primeros años le fue bastante bien, pero por conocer Madrid y sus fondos perdió algunos. Tardó más de la cuenta en terminar la carrera. Eso lo contaba mi padre con mucha gracia", rememora la hija del Pegaso.

Antonio López Castro dirigió la academia Valdés entre 1954 y 1967, cuando se fue con toda su familia de Salas. Había logrado un empleo en la Universidad Laboral de Tarragona. Falleció de un aneurisma en julio de 2003, durante unas vacaciones familiares en La Barraca (Malleza). "De repente empezó a sentirse mal. Nunca había estado en un hospital. Pero tenía un dolor así, como de apendicitis. Ingresó y esa misma noche murió".

San Pedro de Mallecina, baja e ilumina a esta pollina

El Pegaso marcó la vida de aquellos alumnos amantes de las Matemáticas, que lo recuerdan como un profesor fuera de serie. Otros, menos hábiles con números y ecuaciones, casi tiemblan todavía al recordar sus "lunes de pesca". Lopez Castro echaba a volar una visual sobre el aula. Todos los alumnos permanecían con la vista pegada al libro, no fuera que se cruzase con el profesor una mirada que lo convirtiera en presa fácil. La pesca era una caza. Decía El Pegaso: "Vamos a ver, un pescador… Por ejemplo, usted, ¡a la palestra!" Durante unos segundos todos hacían como que nadie había escuchado nada. Nadie levantaba cabeza. Hasta que López Castro ordenaba: "¡¡Usteeeddddd, fulano, a la palestra!!". Y cuando alguno demostraba que se había perdido entre tanta ecuación solía exclamar: "¡San Pedro de Mallecina, baja e ilumina a esta pollina!".

El hombre que enseñaba a pensar

Muchos salenses confiesan que deben a la Academia casi la vida. Es decir, una vida con un empleo y una posición que sus padres no podían ni imaginar. Luque y López Castro lo hicieron posible, pero con la ayuda de otros muchos profesores como Leontina Iglesias, Ana García Fernández, Plácido F. Trapiello o Gonzalo Martínez Junquera, un docente adelantado a su época. Algunos alumnos le agradecen un regalo impagable: "Él nos enseñó a pensar".