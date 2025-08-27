La capilla de Santa Ana, una de las más antiguas de Salas, estrena vidriera: conoce su historia

La capilla de Santa Ana, en Casazorrina, tiene nueva luz gracias a una pequeña vidriera instalada en su ventana lateral. El encargo partió de David Azpiazu y el artesano Diego Lara ejecutó un trabajo que ha gustado a los vecinos. Con casi un metro de alto, la pieza toma los colores del retablo y tiene en su centro una azucena, la flor que representa a Santa Ana. "Llevó trabajo, primero por documentar la historia y darle sentido y significado a la vidriera y, después, porque no es fácil encontrar colores en los cristales. Me gusta el resultado y ahora la capilla tiene una luz diferente", señala Lara, de Leukvitro.

Era la primera vez que Lara, acostumbrado a realizar piezas de menor tamaño, hacía una ventana, por eso se mostró agradecido por la confianza que le depositaron los vecinos. Este artesano afincado en La Rodriga, donde también gestiona junto a su pareja el albergue Roca Madre, explica que la vidriera tiene un estilo Románico, para que encaje con la capilla. "No queríamos que desentonase", precisa Lara, que hizo el diseño de la pieza a mano. Los cristales fueron adquiridos en Barcelona y, tras un año de trabajo, la obra quedó lista hace unos días y se inauguró con motivo de la fiesta del cristo de Santa Ana.

El artesano Diego Lara con la vidriera. / R. T. C.

La capilla forma parte del Inventario de Patrimonio Arquitectónico de Asturias y en su ficha se indica que el edificio tiene origen medieval y desempeñó las funciones de iglesia parroquial hasta 1749. Sin embargo, hay historiadores que documentan su origen mucho antes y apuntan a que la mandó construir el primer obispo de Oviedo, en torno al año 800. El caso es que son los vecinos de Casazorrina los que se encargan de mimar este templo, que ahora abre una vez al año, con motivo de la fiesta del Cristo. El vecindario, junto al párroco, Alejandro Sanzo, trabajan ahora en un proyecto de restauración que garantice la viabilidad de la estructura.

Hundimiento

El templo tiene problemas de cimentación, lo que provoca su hundimiento parcial, como refleja una enorme grieta en sus paredes interiores. Explica Sanzo que tienen listo el proyecto de actuación, valorado en 40.000 euros y que ahora buscarán financiación para ejecutar los trabajos. "Deberían hacerse lo más rápido posible", señala. Con él coincide el historiador David Azpiazu, natural de La Rodriga, pero afincado en el pueblo de Casazorrina desde 2002. "Lo más urgente es calzar bien la zona del ábside para que deje de hundirse y después habría que afrontar su restauración", relata Azpiazu. Explica que la situación de la capilla se debe a que, por un lado, carece de origen de una buena cimentación, asunto agravado en los últimos años con las voladuras realizadas para construir la caja de la Autovía de La Espina a su paso por esta localidad salense.

Azpiazu se ocupa desde los 16 años de organizar la fiesta de Santana, un cargo que heredó de Mino, de Ca García. No solo organiza esta pequeña fiesta, sino que se ocupa de adecentar y mejorar en lo posible este templo. En esta tarea se entiende la idea de encargar una vidriera. "La ventana estaba en mal estado y el hueco pedía algo especial, así que se nos ocurrió la vidriera", señala Azpiazu.