Feito, el joven "abierto y jovial" de la braña Gallinero de Ardiz, que dejó de ser seminarista para abrir una academia que cambio el futuro de Salas

Nacido en su casa natal llamada "Ca La Jamoneira", de la braña de Gallinero de Ardiz en la parroquia de Malleza, a las seis de la tarde del 11 de abril de 1904, hijo de Manuel López Alba y de su esposa Dolores Feito Alba, siendo el padre natural del mismo de Gallinero de Ardiz y la madre, del pueblo de Ablanedo, parroquia de Folgueras en el concejo de Salas en aquella época.

Aprendió a leer y escribir en la escuela cercana del pueblo de Repozo, una escuela rural de patronato y pública cuyos gastos eran cubiertos por los propios vecinos, construida por una saga familiar del pueblo cercano de la Veigazebron llamados de mote "Los Tarabicos", indianos retornados de Cuba y Argentina. Siendo un niño listo, y con el beneplácito del párroco y del maestro titular, ingresa en el seminario metropolitano de Oviedo, donde consta que "estudió con las mejores calificaciones", lo que hoy en día sería ser un superdotado. Y así consta en la memoria colectiva de los que tuvieron la suerte de conocerlo personalmente.

Su carácter abierto y jovial, le costó algún disgusto, llevando todavía la sotana, pues todavía faltaba mucho para la generación de “Curas Progres”. Hasta tal punto, que en un baile en San Martín de Luiña, acompañado de su cuñada Dolores, recién enviudada y de sus tres hijos, fue denunciado antes las autoridades del arzobispado ovetense por bailar y tomar vino en público.

Colgó los hábitos

Su cabreo fue tan grande que en la fiesta siguiente se quitó la sotana, pidiendo a un amigo que le prestase ropa civil, y estuvo bailando toda la noche hasta que acabó la romería. Poco después, dándole un rumbo diferente a su vida, tomó la decisión de colgar los hábitos y de ingresar en la vida civil.

A finales de 1929, Julio Blanco Lopez, interventor del ayuntamiento, José manuel García Inclán, maestro nacional y José Grandio Vázquez, Perito mercantil y Oficial de correos de la villa, lanzan a la calle un cartel con el fin de iniciar una Academia de segunda enseñanza, con el apoyo del Ayuntamiento de Salas. Lamentablemente no tuvo el apoyo necesario para sobrevivir, pero sí inició la idea del futuro centro educativo.

Con treinta años cumplidos, con la sotana colgada y sin porvenir asegurado, pero sí con un instinto educativo y generoso, nuestro todavía joven docente decide unirse a la iniciativa de estos tres innovadores, ya que salvo la docencia privada no tenía muchas alternativas laborales. Así es que, por primera vez, aparece su nombre en el escrito dirigido al alcalde republicano Francisco Pérez Castañedo, con fecha de 12 de julio de 1934.

Los 4 firmantes se presentan con titulares de diferentes carreras y profesiones, que, no existiendo en nuestro concejo centro alguno de segundas enseñanzas, tan necesario para satisfacer las necesidades de cultura, se proyecta la fundación de una academia ajustada a todas las formalidades legales actualmente vigentes. Con profesorado titulado y varios años de experiencia en la segunda enseñanza.

Como el contingente de alumnos no podrá ser lo suficiente para equilibrar los intereses económicos de la academia, siendo además mucho el gravamen de matrícula impuesto a estos centros de enseñanza, suplica a esa alcaldía que establezca en los presupuestos municipales una partida fija y anual que pueda cubrir el orden económico y el sostenimiento de dicha academia. Subrayando que sin esa aportación sería imposible crearla.

Dicha partida presupuestaria seria destinada a la enseñanza gratuita de niños pobres, seleccionados mediante un examen de oposición en todo el concejo. Los que no puedan habitar en sus casas se les proporcionara casa de precios lo más módicos posibles.

La corporación municipal aceptó dicha propuesta y se creó el ya histórico "Colegio Valdés".

Como dato anecdótico, nos consta que ante las pocas posibilidades económicas para iniciar la actividad educativa, tuvo que pedir dinero prestado a familiares. Sus tíos y vecinos de Gallinero de Arniz, más exactamente de Ca la Guevera, Narciso y Generosa le hicieron un préstamo sin intereses para comprar las mesas y las sillas del futuro centro educativo.

Pero ya en aquella época los ayuntamientos eran malos pagadores y consta en el archivo municipal un escrito de nuestro joven director reclamando al todavía alcalde republicano la falta de ejecución del acuerdo plenario del 31 de diciembre de 1935, donde el consistorio se compromete a cubrir los gastos de 7 alumnos. Hallando dicho colegio informado debidamente en tiempo y hora de los magníficos resultaos escolares de los becarios municipales. Siendo la deuda pendiente de 695 pesetas.

La Guerra Civil, no paralizó del todo a la academia Valdés, se siguió con la docencia dentro de las posibilidades del momento. Ya plenamente, integrado en la vida civil, nuestro director del centro de educación, se dedicó a buscar novia, y como no podía ser menos la encontró en San Martin de Luiña.

Con el cambio de régimen, el Estado lo controlaba todo, y hubo que esperar a agosto de 1939 a que se aplicase la orden ministerial del 7 de diciembre de 1938, para que nuestro Colegio Valdés sea reconocido oficialmente por el nuevo régimen, siendo confirmado como director nuestro todavía joven y apuesto profesor.

Accidente en moto

Manuel Lopez Feito tenía por costumbre ir a cortejar en motocicleta a San Martin de Luiña desde la villa de Salas donde residía. El trayecto era bastante largo y pesado, pero la chica merecía estos y más esfuerzos, el amor puede con todo. Salía de la villa muy temprano dirigiéndose al puerto de La Espina, bajaba hasta Brieves en el concejo de Valdés y tomaba la tortuosa y abrupta carretera que pasa por Muñás, Ferrera de Los Gabitos y Arcallana, donde solía parar a recuperar fuerzas, hasta llegar a San Martín de Luiña, lugar de residencia de su amada.

En uno de sus regresos del cortejo, un fatídico jueves 2 de noviembre de 1939, a las nueve de la noche, su motocicleta chocó contra un camión en el alto de La Espina, a la altura del lugar llamado El Cruce. Pese a su juventud y fortaleza física, la fractura del cráneo le fue mortal. Un vecino que estaba en la cercana taberna llamada casa Aurelio fue rápidamente a auxiliarlo, ya no pudiendo hacer nada por él, pero si contó que sus últimas palabras fueron "¡Qué va a ser de mis alumnos!".

Fue enterrado aquí mismo el sábado 4 de noviembre a las doce de la mañana, siendo su féretro traído al hombro desde la colegiata por sus alumnos.