Los vecinos de Porciles, una aldea de Salas, hartos de los excesos de velocidad: "Hay que actuar antes de que las cosas pasen"

Los vecinos de Porciles, una aldea del concejo de Salas, presentaron hace unos años un escrito en el que pedían medidas ante los excesos de velocidad cometidos por turismos y, especialmente, ciclomotores, en el tramo de la carretera nacional N-634 que pasa a la altura de la localidad y donde la velocidad está limitada a 50 kilómetros por hora. "No queremos que la solución llegue cuando ya sea demasiado tarde”, advierten los afectados, que exigen medidas.

Nicolás Casanova es uno de los principales afectados. Su albergue se encuentra pegado a la carretera y afirma que logró congregar alrededor de 30 firmas de casi todos los vecinos de Porciles, y algunos de Bodenaya. Explica que pidieron badenes o reductores de velocidad, y narra que desde su albergue ha llegado a ver vehículos circular a 110 kilómetros por hora en una vía urbana donde el límite es de 50. El artículo 379.1 del Código Penal establece que tal exceso constituye delito contra la seguridad vial.

"Es como si veo a una persona matar a otra y me dicen que le deje, parece que tiene que morir alguien aquí para que hagan algo y ponen en peligro nuestra integridad", añade Casanova. Indignado, comenta que los recientes incendios han demostrado que "hay que actuar antes de que las cosas pasen", tras haber advertido de la situación “por activa y por pasiva”.

El albergue afectado por su proximidad a la carretera. / Marcos Francos Segurola

Competencia de Carreteras

Las intervenciones en carreteras nacionales, según apunta el alcalde, Sergio Hidalgo, “son competencia de la Demarcación de Carreteras”. Tras recibir el escrito firmado por los vecinos, lo remitió al organismo, pero no obtuvo respuesta. "Apoyo y atiendo a las reclamaciones de los vecinos, y lo que me dijeron es que la regulación de la carretera se encuentra dentro de la normativa", añade.

Casanova recuerda que, cuando la autovía estuvo cerrada por la demolición del puente de Godán en 2021, la Guardia Civil multó en una hora a 80 vehículos y 10 camiones. "El agente me dijo que en la vida había puesto tantas multas en tan poco tiempo", asegura. Sin embargo, lamenta que "solo vengan un día" ya que, en cuanto los agentes se van, “la situación vuelve a ser la misma”.

Algunos vecinos como José Manuel Miranda confirman que la situación se agrava los fines de semana. En el caso de los ciclomotores "es el terror". Miranda describe esta tesitura como "una vergüenza" y expresa preocupación al tener que cruzar con el ganado: "Se necesitan al menos dos personas con señalización para garantizar seguridad".

Pérdida de animales

Los animales también han sido víctimas. Tanto Miranda como Casanova subrayan que varios perros y gatos han sido atropellados, como así lo atestigua un vecino que prefiere mantenerse en el anonimato, y quien sufrió la pérdida de su dálmata por las infracciones viales en este área. Los habitantes de Porciles denuncian que ven puesta en riesgo su integridad física y reclaman acciones inmediatas.