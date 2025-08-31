Salas se promociona en el mercado artesano y ecológico de Oviedo

Un stand turístico sobre el concejo de Salas forma parte este fin de semana del mercado artesano y ecológico ubicado en la plaza Porlier de Oviedo. Este mes el cartel rinde homenaje al Camino de Santiago que se inicia en la capital asturiana. Por ello, este mercado de productos artesanos da la oportunidad de conocer a los concejos que forman parte de la ruta jacobea primitiva, entre ellos, Salas.

Con su puesto institucional, Salas busca dar a conocer la información turística del concejo, así como los productos que se elaboran en el municipio. Además, están aprovechando para mostrar su nueva marca de calidad turística “Salas en el Camino”, que tiene el objetivo de apoyar el producto local y consolidar su identidad como parte del Camino de Santiago.

Durante todo el sábado se pudo disfrutar del mercado y hoy domingo se podrá repetir la experiencia de 11.00 a 15.00 y de 17.00 a 21.00 horas. “La idea es aprovechar que el mercado está orientado al camino para dar a conocer que formamos parte de él y que se conozca todo lo que tiene que ofrecer en patrimonio, recursos naturales y productos agroalimentarios”, explica el concejal de Turismo, Alejandro Bermúdez.

El stand de Salas en el mercado artesano y ecológico de Oviedo. / Ayuntamiento Salas

Para transmitir toda la información, al frente del stand está el informador turístico del municipio apoyado con los diferentes folletos en los que promociona los reclamos turísticos de la zona, además están presentes los productos agroalimentarios que se elaboran en Salas.

“Oviedo en estas épocas tiene mucha gente y creemos que es una gran oportunidad para dar visibilidad a nuestro concejo y seguir dándonos a conocer”, subraya el edil.

Es la línea de trabajo por la que están apostando a nivel turístico y que aseguran que está dando resultados positivos que se reflejan en un notable incremento de visitantes en los últimos años. El año pasado el número de turistas que pasaron por la oficina de información superaron los 8.500, una cifra récord que este año parece que se superará, ya que los datos del mes de julio y agosto ya superan los del verano anterior. “Están siendo espectaculares”, celebra Bermúdez.