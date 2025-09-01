La curiosa forma de llamar la atención a los infractores de la Policía Local de Salas: con notas informativas en los parabrisas de los coches mal aparcados

La Policía Local de Salas ha emprendido una campaña de concienciación a los conductores que dejan estacionados sus vehículos en zonas prohibidas, señaladas con líneas amarillas. Han comenzado por la concurrida calle Comandante Antonio Novo Ferreiro, donde se sitúa uno de los supermercados de la villa y es habitual que se encuentren coches aparcados de forma incorrecta llegando a causar “embudo” en la calle e impidiendo el paso de vehículos de mayor tamaño como es el autobús, según señalan las autoridades.

De este modo, en los últimos días los coches que estaban mal estacionados en la mencionada calle se encontraban al regresar con una nota firmada por la Policía Local en la que se les informaba de que estaban infringiendo una norma, lo que conlleva una sanción que, aunque en ese momento no se procedía a tramitar, aprovechaban para anunciar a los conductores que sí se hará a partir de este lunes 1 de septiembre.

“Amigo conductor, la Policía Local de Salas le informa que está usted estacionado en un lugar prohibido reglamentariamente”, comienza la nota que se han encontrado los dueños de los vehículos mal aparcados. Tras explicar brevemente el tipo de infracción que supone aparcar sin respetar las líneas amarillas y que implica una sanción de 80 euros. La nota pasa a informar a los conductores que a partir de este lunes “se dejará de dar aviso por este medio y se comenzará a proponer para sanción todo vehículo que se encuentre estacionado infringiendo la citada norma”. Unas sanciones que tramita directamente la Jefatura Provincial de Tráfico, aclaran también en el escueto escrito.

La idea es que este trabajo de concienciación se vaya extendiendo a otras calles conflictivas de la villa por los estacionamientos antes de pasar a sancionar, con el objetivo de lograr que se respete la señalización y que se evite entorpecer la movilidad en el centro de la villa.