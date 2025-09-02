Rubén Fernández, 23 años y al frente de ‘La Taberna’ de Cornellana: “Siempre trato de hacer algo distinto de lo que se hace por aquí”

A sus 23 años, Rubén Fernández Villanueva es la esperanza blanca de la hostelería en Cornellana, en el concejo de Salas. Los carteles de cerrado son desde hace décadas un elemento típico en los paisajes del Occidente de Asturias. Ante el próximo cierre en Salas de la Confitería La Gran Vía y del Dakar en La Espina, el local de este joven supone un oasis en un entorno que se resiste a agonizar.

Rubén heredó La Taberna de su tía Susana, quien dirigió el bar durante décadas hasta que en 2021 tuvo que cerrarlo por motivos de salud. Estar detrás de las barras “desde siempre” y el ejemplo familiar le animaron a reabrir el bar en 2024. “Nunca me ha gustado pedir dinero, lo que buscaba era no depender de absolutamente nadie”, explica.

El joven barista recuerda que sus objetivos de futuro fueron cambiantes desde niño, por lo que afirma que en ese sentido es “muy Barbie”. “A lo mejor un día era Barbie Fontanera y al siguiente cambiaba, nunca supe por qué decantarme”, confiesa entre risas.

Tras haber hecho un módulo de cocina, Fernández Villanueva comenzó un grado en Educación Infantil mientras trabajaba en tres bares a la vez. La imposibilidad de conciliar lo llevó a abandonar los estudios y centrarse en un único bar: el de su tía, si bien pretender mantenerlo “unos cinco años, no a largo plazo”. Lo tiene claro: “quiero irme con el dinero ahorrado, y ya tendré tiempo para quedarme aquí después”.

Juventud en hostelería

“Esto es algo que te ata”, indica. Si bien valora muchos aspectos positivos del oficio, Rubén reconoce que llevar un bar conlleva “llevarse el trabajo a casa”. A su juicio, es cuestión de “darse cuenta de que vamos creciendo”. “Un trabajo de funcionario es diferente: en hostelería el trabajo es completamente flexible y no sabes cuándo cierras”, añade. Y subraya: “En Cornellana hay más ambiente nocturno de lo que parece”.

Ser jefe fue, según apunta, la mayor de las dificultades a las que se enfrentó. “No me gusta ser jefe, me cuesta mandar”, confirma. Las recomendaciones de los clientes de mayor edad le sirvieron en ocasiones para aprender cómo dirigir ciertos aspectos del trabajo, aunque bromea con que la “poca delicadeza” de algunos hace que a veces “más que consejos parezcan patadas”. “Me tienen mucho cariño”, recalca.

Para él, todo el mundo debería pasar unos meses trabajando en el sector. “Pondría una mili de hostelería para que todos tuviéramos que trabajar en algo así unos seis meses”, propone. “Se desarrollaría muchísima empatía y educación”. Lo tiene claro: hay que saber lo que es “trabajar de cara al público”.

El cariño que tiene a su pueblo impulsa sus movimientos. Lo que más valora de su trabajo es la “cercanía con la gente”, aunque reconoce que puede ser un “arma de doble filo”. Con emoción recuerda detalles como que una familia lleve un huevo con la intención de hacer una tortilla para el más pequeño, aunque esté fuera de carta. Su bar es un sitio “muy familiar”, y le encanta ver cómo en una mesa juegan los niños de seis años mientras en otra los padres y los abuelos ven el fútbol. “Recuerdo estar sentado aquí con mis amigos hablando con gente de sesenta años, eso es algo muy tierno”, rememora.

Matcha y Orgullo para el pueblo

La incorporación de gente joven como él en un sector como este trae consigo productos e ideas que “solo se ven en las ciudades”. Rubén combate esa percepción a través de la investigación, tanto en el contacto con proveedores como en su actividad en redes sociales.

Así, desde hace dos semanas la barra de La Taberna presume de un cartel con lo último en cafeterías metropolitanas: bebidas con té matcha. Ante la rentabilidad de estas novedades, explica que queda esperar a ver cómo funcionan en el largo plazo, pero su llegada ha sido un auténtico boom que “ha llamado la atención sobre todo entre peregrinos”. “Siempre trato de hacer algo distinto de lo que se hace por aquí, el verano pasado empecé con cafés con hielo y siropes, o ginebras sin alcohol para embarazadas”, comenta. “Se trata de llamar la atención”.

Terraza de La Taberna en Cornellana. / Marcos Francos Segurola

Sus productos materializan también iniciativas de las que Cornellana ha presumido desde la reapertura del local. Entre ellas, la celebración del Orgullo LGBT en junio, para la cual Rubén organizó un bingo especial y un espectáculo de la drag queen Greta Luchino, que animó a todos los presentes. “Fue algo muy especial y tuvo muy buen recibimiento, no me esperaba ni de lejos a tanta gente de todas las edades”, recuerda.

El objetivo para el año que viene es customizar su caravana y sacarla para “dar pitidos por ahí”, además de gestionar con el Ayuntamiento de Salas una fiesta con carpa y música. “Es una manera de visibilizar algo así en una zona rural donde aún queda mucho que avanzar”, subraya. “Vamos a hacer fiesta y a pasarlo bien”.

Animarse a emprender

Respecto al futuro del bar, el joven hostelero indica que “haría más cosas si me tocara la lotería”. Con la vista puesta en los cinco años en los que pretende mantener el local abierto, parece que mientras tanto Cornellana incorporará nuevas visiones y propuestas propias de la nueva generación que se abre paso en el mercado laboral. Ante la posibilidad de un relevo, Rubén cree que cuando cierre “seguro que alguien lo coge”.

Su consejo para quien decida emprender es que “sepa que es al cien por cien lo que le gusta”. De ser así, el joven piensa que hay que “animarse a tirar adelante”. “Es importante tener ahorros y estar seguro de que esto es lo que quieres, porque esto es una responsabilidad”, señala.

“Esto no es trabajar como empleado en un sitio, si abres un local tienes que luchar por algo que es tuyo”, recalca. Hasta que pasen esos cinco años provisionales, Cornellana disfruta del aire fresco que traen Rubén y sus propuestas al pueblo.