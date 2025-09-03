Salas inicia su transformación para la carrera de obstáculos Lobo Race, que reunirá a unos 320 corredores

La carrera de obstáculos Salas Lobo Race OCR (por sus siglas en inglés Obstacle Course Race) desborda todas las previsiones en su segunda edición y reunirá este domingo en Salas a alrededor de 320 corredores. "Con las inscripciones cerradas, aún me siguen llamando", señala David Pérez, organizador de la cita.

"De las carreras de obstáculos de Asturias es la que más gente atrae. Hicimos la de Llanera y hubo 295 inscritos. Salas gusta porque es un pueblo acogedor, se hace todo en el centro y eso da mucha vida, y porque hay unas expectativas altas, se hizo una mejora importante y la carrera tiene nivel y eso llama al corredor", señala Pérez, responsable del recién constituido Club Lobo Race de Salas.

Montaje de uno de los obstáculos en la zona de monte. / R. T. C.

Obstáculo con chorizos y quesos

"La carrera es exigente, pero también la hacemos divertida", añade el organizador, que da cuenta de uno de los obstáculos más novedosos de esta edición. Será un andamio de tres metros de alto con embutidos y quesos de Salas colgados. El reto será coger alguno y no caerse en la fosa de agua de un metro de profundidad ubicada bajo el andamio. Cuenta David Pérez que es su forma de colaborar con la recientemente creada marca de calidad "Salas en el Camino" y contribuir a dar a conocer los productos del concejo.

El montaje de la prueba ya ha empezado por la zona de monte y se irá extendiendo hacia las zonas más urbanas a medida que llega el fin de semana. En el centro se dejará para el final para no obstaculizar el día a día de los vecinos. El sábado será la carrera infantil, mientras que el domingo está previsto el grueso de la competición. A las 10:00 horas saldrá la carrera élite y, en torno a las 14:30 horas, está prevista la entrega de premios.