Cuenta atrás para el quinto concurso de sidra casera de Salas, que repartirá más de 3.500 culinos de sidra

Todo listo en Salas para celebrar la quinta edición de su Concurso de Sidra Casera. La cita tendrá lugar el próximo domingo 14 de septiembre y contará con la participación de diecinueve elaboradores de sidra, récord para el evento que el año pasado alcanzó los dieciocho inscritos. "Todo preparado. Esperando el gran día y con mucha ilusión de que la plaza vuelva a estar llena y disfrutemos todos de un gran día sidrero", señala el portavoz de la Asociación de Sidra Casera de Salas, Alejandro Bermúdez. Estiman que en el evento se servirán más de 3.500 culinos de sidra.

El propio Bermúdez, en su faceta de concejal de Turismo, puso en marcha el certamen en el año 2019 para dar a conocer el producto que se elabora de forma tradicional en el concejo. El año pasado se constituyó una asociación que agrupa a los elaboradores y el colectivo tomó las riendas del certamen, que alcanza su primer lustro de historia y es el único de este tipo que se organiza en el Occidente. "Estamos muy contentos porque logramos cifra récord de participantes y todos ellos son de Salas. Esto es señal de dos cosas: de que en el concejo de Salas se hace mucha sidra casera y de que el concurso está gustando mucho", añade el portavoz.

Vaso por 5 euros

La dinámica de la cita será igual al año pasado. El evento tendrá lugar en la plaza de la colegiata, donde se dispondrán los puestos de degustación de las diferentes variedades de sidra. Los participantes deberán adquirir un vaso conmemorativo del certamen al precio de 5 euros y, con él, podrán degustar los productos de los diferentes elaboradores. Además, con la compra del vaso recibirán un número para participar en el sorteo de una cesta valorada en unos 600 euros.

El portavoz del colectivo explica que la cesta está formada por diferentes productos donados por el comercio de Salas, a los que agradecen su colaboración para mantener y hacer crecer la cultura sidrera del concejo. A estos productos se suma un artículo, que será el premio gordo, comprado por la propia asociación. El colectivo señala que, de momento, este obsequio es sorpresa.

El Concurso comenzará a las 11:30 horas, cuando se abrirá la degustación popular mientras el jurado profesional evalúa las diferentes sidras presentadas al certamen. El evento estará amenizado por la banda de gaitas "Villa de Salas".