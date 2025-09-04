Cuenta atrás para el quinto concurso de sidra casera de Salas, que repartirá más de 3.500 culinos de sidra
La cita, con diecinueve participantes, será el domingo 14 de septiembre y comenzará a las 11:30 horas en la plaza de la colegiata
Todo listo en Salas para celebrar la quinta edición de su Concurso de Sidra Casera. La cita tendrá lugar el próximo domingo 14 de septiembre y contará con la participación de diecinueve elaboradores de sidra, récord para el evento que el año pasado alcanzó los dieciocho inscritos. "Todo preparado. Esperando el gran día y con mucha ilusión de que la plaza vuelva a estar llena y disfrutemos todos de un gran día sidrero", señala el portavoz de la Asociación de Sidra Casera de Salas, Alejandro Bermúdez. Estiman que en el evento se servirán más de 3.500 culinos de sidra.
El propio Bermúdez, en su faceta de concejal de Turismo, puso en marcha el certamen en el año 2019 para dar a conocer el producto que se elabora de forma tradicional en el concejo. El año pasado se constituyó una asociación que agrupa a los elaboradores y el colectivo tomó las riendas del certamen, que alcanza su primer lustro de historia y es el único de este tipo que se organiza en el Occidente. "Estamos muy contentos porque logramos cifra récord de participantes y todos ellos son de Salas. Esto es señal de dos cosas: de que en el concejo de Salas se hace mucha sidra casera y de que el concurso está gustando mucho", añade el portavoz.
Vaso por 5 euros
La dinámica de la cita será igual al año pasado. El evento tendrá lugar en la plaza de la colegiata, donde se dispondrán los puestos de degustación de las diferentes variedades de sidra. Los participantes deberán adquirir un vaso conmemorativo del certamen al precio de 5 euros y, con él, podrán degustar los productos de los diferentes elaboradores. Además, con la compra del vaso recibirán un número para participar en el sorteo de una cesta valorada en unos 600 euros.
El portavoz del colectivo explica que la cesta está formada por diferentes productos donados por el comercio de Salas, a los que agradecen su colaboración para mantener y hacer crecer la cultura sidrera del concejo. A estos productos se suma un artículo, que será el premio gordo, comprado por la propia asociación. El colectivo señala que, de momento, este obsequio es sorpresa.
El Concurso comenzará a las 11:30 horas, cuando se abrirá la degustación popular mientras el jurado profesional evalúa las diferentes sidras presentadas al certamen. El evento estará amenizado por la banda de gaitas "Villa de Salas".
- Ni por jubilación ni por falta de clientes: un conocido restaurante de Gijón echa la persiana por este sorprendente motivo
- La Ruta del Cares, bajo mínimos, apenas suma unas decenas de visitantes: 'Está siendo un palo muy gordo
- Así es la nueva tienda de decoración 'low cost' de Amancio Ortega: el mismo diseño que Zara Home, pero los precios de Ikea
- La historia de la asturiana “ama de casa influencer' que arrasa en TikTok (y que también salió en Pesadilla en la Cocina): 'Me conocen más en Asturias que en Barcelona
- Habla el hostelero ovetense que lleva seis años pagando un dineral por los mejores quesos Cabrales: 'Celebraré mi cumpleaños comiéndome un trozo
- Valdesoto, 'pueblo ejemplar' en constancia: 'Después de veintiún años lo merecíamos
- 25 soldados para Paunovic: así queda la plantilla del Oviedo que luchará por la permanencia en Primera
- Recuperan del abandono un hórreo de 1760 que perteneció al Marqués de Santa Cruz: así fue el proceso de restauración