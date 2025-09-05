La incansable lucha del salense José Antonio González para recuperar los restos de su hermano, fusilado en 1936

"Estoy contento. Esto es importantísimo para mi, pero sobre todo lo hago por mi madre, que sufrió toda su vida por su Paquín. Me emociono porque la vi sufrir por este asunto hasta que se murió". Son las palabras del salense José Antonio González, de 98 años, que este miércoles recibió con alegría el hallazgo de los primeros restos óseos en la fosa del cementerio de Carcedo (Valdés) donde se busca a su hermano Francisco, Paquín para su familia, y a otros cinco hombres fusilados en octubre de 1936.

Junto a Francisco González, asesinado con 17 años, se busca a sus vecinos del pueblo de Ovés, en Salas, Bernabé Fernández y Francisco García. Se cree que con ellos fueron enterrados Darío Peláez, Fernando González y Julio González, vecinos de la localidad de Brañalonga, en Tineo, y parte de los integrantes del grupo musical "El bandín de Brañalonga". El grupo Arqueos, de la Universidad de Oviedo, se ocupa de la exhumación de esta fosa dentro del convenio firmado con el Principado para recuperar los restos de las personas represaliadas durante la Guerra Civil.

Confianza en el equipo

El arqueólogo que dirige el grupo Arqueos, Avelino Gutiérrez, contó a José Antonio cómo están siendo los trabajos para extraer los restos. Han aparecido dos cuerpos, pero en las próximas horas podrían aparecer más. Sin embargo, aún queda un camino largo para identificarlos. Con todo, el salense está feliz. "No podemos pedir más, esto está perfecto. Hay que conformarse con lo que hay, pero yo estoy encantadísimo con esta gente y confío en ellos", reflexiona al pie de la tumba y acompañado por su hija Patricia.

Cuenta el salense que siempre tuvo ganas de recuperar los restos de su hermano, pero creía que las exhumaciones no se podían hacer en cementerios. Así que cuando vio las noticias de que se estaba haciendo una operación similar en el cementerio de La Caridad, no lo dudó y removió cielo y tierra para dar con los responsables y exponer su caso. Le escucharon y esta semana ha empezado la exhumación de la tumba donde siempre creyó que estaba su hermano.

En la tumba que está siendo excavada hay dos cruces, una en memoria de Francisco y otra en memoria de su vecino de Ovés, Bernabé. Cuenta la directora general de Memoria Democrática, Begoña Collado, que en 1946 el cura avisó a las familias de que ese espacio del cementerio estaba libre y que podían comprarlo. Así lo hicieron. Ahora se espera encontrar allí sus cuerpos junto a los de los otros cuatro hombres con los que se cree compartieron sus últimas horas de vida.