Salas tiene un "planazo" para este fin de semana: quedada de "foodtrucks" y carrera de obstáculos

"Este fin de semana en Salas lo tenemos todo", dice el Ayuntamiento salense en sus redes sociales. No es para menos, ya que la capital del concejo plantea un "planazo" para las jornadas del sábado y el domingo: tendrá lugar la I Quedada de "Foodtrucks" y la segunda edición de la carrera de obstáculos Salas Lobo Race, con 320 corredores.

La Comisión de Fiestas de Salas ha organizado esta primera cita dedicada a la comida callejera, que se ubicará en el campo de la fiesta. En el mismo sitio se habilitará aparcamiento, para comodidad de los participantes. En total, habrá seis foodtrucks, pero también se han organizado actividades complementarias para dar ambiente durante todo el día. "Habrá bingo, trivial, colchonetas para los niños y, el sábado, un DJ para hacer un tardeo", señala la presidenta del colectivo, Laura González.

El recinto estará abierto el sábado desde las 13:00 a la medianoche y el domingo se mantiene el horario de apertura y se adelanta el cierre a las 23:00 horas.

Por otro lado, está la carrera de obstáculos, que este año bate récord de inscritos. El sábado, a las 17:00 horas se celebrará la carrera infantil, donde los más pequeños podrán probar los obstáculos instalados en el centro de Salas. El domingo será el día grande, con las carreras absolutas. La competición comenzará a las 10:00 horas con los participantes de la categoría élite y, a las 10:45 horas, será la salida popular. La prueba por equipos será a partir de las 11:00 horas y, a las 11:20 horas, partirá la denonimada "Fun Race". Está previsto que, en torno a las 14:30 horas se entreguen los premios para los mejores clasificados.