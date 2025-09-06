En Salas como en Cuba: Esta es la localidad que hoy venera a la virgen de La Caridad del Cobre, patrona de la isla caribeña
La localidad de Mallecina acogerá la misa a las 13:00 horas y, después, celebra su primera "Comida en la pista" con más de doscientos comensales
Los vecinos de Mallecina, en Salas, cumplirán con una tradición de más de siete décadas y honrarán hoy a la vigen de La Caridad del Cobre, patrona de Cuba. Esta curiosa celebración se remonta a pasados del siglo XX cuando un indiano trajo a Salas una reproducción de la citada virgen y la promesa de dedicar una ermita a la patrona de la isla caribeña, cuya efeméride coincide con el Día de Asturias, el 8 de septiembre.
Según cuentan los vecinos, el indiano que trajo la talla a Salas hizo la promesa de que si en la Aduana no le descubrían el dinero que traía oculto en la pequeña virgen levantaría una ermita en su honor. Y así lo hizo. Desde entonces, la capilla celebra esta curiosa fiesta, que atrae a muchas cubanos hasta este rincón salense.
La misa y posterior procesión será a las 13:00 horas y, este año, por iniciativa de varios vecinos, se ha organizado la primera "Comida en la pista", que toma el nombre de la pista donde habitualmente se celebran las piestas de Mallecina cada último fin de semana de junio. Esta comida, servida por el catering El Neno, de Cangas del Narcea, será a base de arroz mixto, cachopo de carne con patatas, milhojas, vino, agua y café. Está prevista la reunión de más 200 comensales. Los vecinos confían en que el tiempo acompañe y todo salga a la perfección.
