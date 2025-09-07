Salas estrena su primera "quedada" de foodtrucks: "Está muy bien que se hagan cosas nuevas en el pueblo"

Salas estrena este fin de semana su primera "quedada" de foodtrucks, una cita que los vecinos acogen con entusiasmo. "Está muy bienque se hagan cosas diferentes en el pueblo", señala la salense Sandra Mariblanca, una de las primeras en disfrutar de las hamburguesas en el recinto creado en el campo de la fiesta.

Precisamente la Comisión de Fiestas de Salas fue la encargada de organizar esta nueva cita festiva que llega pocas semanas después de las fiestas del Bollo. "Hay que ir empezando poco a poco a recaudar fondos para las fiestas del año que viene, así que vamos a ver como sale esta experiencia. La verdad es que en Salas siempre acogen bien todas nuestras propuestas", señala la presidenta del colectivo, Laura González, tras la barra colocada en el evento.

También aplaude la cita Encarnita Poyedo, que junto a José Ángel González disfrutó del recinto a la hora de su apertura. «Está empezando, pero está genial y más con este día. Ojalá hubiera algo todas las semanas, aunque sea un día a la semana», apunta, convencida de la importancia de asistir y apoyar las cosas que se hacen en el pueblo.

Precisamente en casa juega el salense Marcos González, responsable de la foodtruck "Dame la brasa". Se mostró satisfecho con el evento y confía en sus buenos resultados. "Está bien hacer cosas distingas en el pueblo y toda novedad, la gente la agradece", añade sobre esta cita que se estrena con seis foodtrucks. "Hay que ir despacio e ir viendo en función de la respuesta del público si somos suficientes o se puede ampliar", opina.

El langreano Borja Martín de la foodtruck "Nun pases fame" aplaude estas propuestas rurales: "La gente lo agradece más que en las ciudades, donde están más acostumbrados y hay más oferta". A su lado, Arancha Madrigal, se desplazó con su foodtruck desde Las Regueras: "Salas es un concejo muy cercano y de gente maja".

La cita se prolonga hasta hoy, cuando Salas se llenará con motivo de la carrera de obstáculos Lobo Race, con 230 inscritos.