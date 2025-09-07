Así es "Venturo Delta-Lambda Margarita", la vaca salense de leche que se coronó "Gran Campeona" en el Concurso de Ganado de Tineo

"Venturo Delta-Lambda Margarita" es la gran triunfadora del XXXIV Concurso de Ganado de Tineo. Este animal de la raza frisona que tiene cuatro años y es propiedad de la ganadería salense Casa Venturo se acaba de coronar con el título de "Gran Campeona", el más preciado de la cita tinetense, valorado en 1.000 euros. "Estamos muy contentos, es un orgullo", celebra el propietario de la explotación salense, José Carlos Fernández.

Su alegría no es para menos, ya que con este triunfo es la ganadería que más veces ha logrado llevarse el premio de "Gran Campeona" en la prestigiosa cita de Tineo. Y no lograron este único premio, sino que también se llevan el título a la "Mejor Ganadería" de la raza Frisona y han logrado quedar segundos en el concurso de "Mejor Rebaño". En este caso, el premio se lo llevó la ganadería Casa Perrito, de Tineo. Los de Venturo también lograron el título de mejor rebaño de terneras y novillas y suya es la ternera novilla Gran Campeona, denominada "Venturo Haniko Rosaly".

Foto de familia con la vaca Gran Campeona. / Ayuntamiento de Tineo

Mejor ubre

La vaca "Gran Campeona" también logró el premio a la mejor ubre. "Es una vaca con una gran estructura lechera, gran ubre, mucha costilla y buenas patas", precisa su propietario, que considera que este animal es una de las joyas de su explotación. El animal ya logró el título de Gran Campeona en el certamen de Salas y fue subcampeona regional en Gijón. Además, está previsto que la presenten al certamen nacional que tendrá lugar en Agropec en unas semanas.

Al salense le hace mucha ilusión el título de "Gran Campeona", pero le emociona especialmente que su nieto Alejandro Fernández, de 7 años, haya logrado uno de los títulos como mejor "manejador" del concurso. "Es una satisfacción. Venimos con animales propios todos nacidos en casa, refleja el resultado de muchos años de trabajo, pero también siento orgullo por las generaciones que vienen detrás, pues los nietos desde pequeños muestran mucho interés y afición, lo que demuestra que hay relevo", señala.