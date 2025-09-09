La comunidad cubana tira de La Caridad del Cobre y así organiza la fiesta anual en Mallecina (Salas)

Que la patrona de Cuba, la virgen de La Caridad del Cobre, tenga una pequeña capilla en un pequeño pueblo de Salas es algo singular, pero más aún que sea la comunidad cubana en Asturias la que se organice para celebrar los festejos anuales y mantener impecable la pequeña ermita de Mallecina. Ayer fue su día grande, coincidiendo con el Día de Asturias, y los cubanos asturianos no faltaron a su cita salense, pese al mal tiempo, que se empeñó en deslucir la cita.

El templo fue mandado construir, en 1949, por la familia “Pixares”, oriunda de Folgueras. En la Habana eran dueños de varios hoteles de lujo y, años antes, hacia 1944 habían adquirido la casona de La Puerta, en Mallecina. Según el relato vecinal, el indiano salió de Cuba ocultando parte de su patrimonio en una talla de la virgen de La Caridad del Cobre. Prometió que si no le descubrían en la aduana, levantaría una ermita en honor a la santa y cumplió su promesa.

Los asistentes a la misa. / R. T. C.

Varias décadas más tarde, un grupo de cubanos afincados en Asturias descubrió esta curiosa celebración y se organizó para impulsarla y hacerse cargo del cuidado del templo. Mario Espina no es cubano, pero sí tiene fuertes vínculos con Cuba y es uno de los promotores. Cuenta que llevan muchos años organizando la fiesta a la que "cada vez viene más gente". "Descubrimos la ermita, que llevaba tiempo abandonada y ayudamos a restaurarla y a impulsar esta celebración", relata.

A pie de ermita organizan un sorteo de una réplica de la virgen y también venden estampitas y velas para sacar fondos. Con ese dinero organizan la fiesta, miman el templo y también preparan una comida gratuita de inspiración cubana que ofrecen a compatriotas y vecinos. El menú de este lunes incluyó arroz congrí, yuka, tostones, presa de puerto asado y ensalada fría. "Es un punto de reunión de cubanos, pero abierto a todo el mundo que quiera venir a venerar a la virgen. Todo lo que que se organiza es gratuito y queremos llegar a ser punto de reunión de los cubanos", añade Espina, que no tiene constancia de otra ermita en Asturias donde se venere a la patrona de Cuba.

Cuenta Mario Espina que el único problema es que la lluvia hizo acto de presencia durante la misa de ayer y deslució la celebración. "Hace veinte años decidimos que junto a La Caridad del Cobre procesionara también una virgen de Covadonga, pues también es su día. Pasamos de los primeros años hacer la fiesta con llovizna a que dejara de llover y decíamos que era cosa de la Santina", señala Espina, quien da cuenta que hace veinte años que no coincidía un día lluvioso.

Ambiente en la primera "Comida en la pista". / R. T. C.

Aunque en Mallecina son muchos los vecinos que acuden a esta particular celebración, cabe precisar que la fiesta grande del pueblo es en junio, en honor a San Pedro. Con todo, a un grupo de vecinos se le ocurrió este año organizar una comida popular, bautizada "Comida en la pista", para completar el día. La propuesta resultó un éxito y reunió a 224 personas. "Parece una boda, hay muy buen ambiente y mucha gente de Mallecina que está fuera aprovechó para venir. Fue un éxito y espero que para repetir", señaló Juan Carlos Rodríguez, uno de los organizadores de esta comida.