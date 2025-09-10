La sequía se hace notar en el concejo de Salas y ya hay pueblos con pozos bajo mínimos

Los efectos de la sequía prolongada comienzan a notarse en Salas. Aunque los depósitos municipales aguantan bastante bien la situación, algunos de los pueblos donde los vecinos se abastecen con pozos propios comienzan a tener problemas. En estos casos, el Ayuntamiento de Salas está respondiendo a la llamada vecinal y ayuda al llenado de los depósitos con cubas que cargan en el depósito de la capital del concejo.

"Son vecinos e intentamos responder y estar ahí con la mayor brevedad posible, aunque en estos casos no sería competencia municipal. Se trabajó el viernes, el sábado y este lunes, pese a ser festivo", señala el alcalde de Salas, Sergio Hidalgo, sobre un servicio que se ha prestado en las últimas jornadas a diferentes localidades. También explica que se hizo algún refuerzo puntual en algún depósito municipal de algún pueblo, aunque en estos casos achaca la bajada del nivel a picos puntuales de consumo.

Bodenaya, Porciles o Las Gallinas, en la zona rural del concejo, son algunos de los pueblos afectados por esta situación. "Lo que hacemos es cargar en el depósito de la villa de Salas, porque tiene un manantial potente y no hay problema de agua. El servicio lo realizan los operarios de obras", explica el primer edil.

El Ayuntamiento de Salas en sus redes sociales ha agradecido el trabajo de los operarios municipales, así como de efectivos de Protección Civil para que "ningún pueblo tenga falta de agua". En este sentido, aprovechan también para pedir a los vecinos que se haga un uso responsable del agua.