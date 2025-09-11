La ganadería salense "Karla y Martina", pasión (de premio) por la Asturiana de los Valles

El salense Kike Fernández representa la tercera generación de una ganadería enclavada en el pueblo de Villamar de Abajo, en Salas. Cuando se puso al frente de la explotación, hace una década, cambió el nombre por "Ganadería Karla y Martina" y comenzó a ir a concursos de la raza Asturiana de los Valles para mostrar la calidad de su ganado. En la actualidad cuenta con 117 reses de tipo normal y cosecha importantes premios. Muestra de ello es el Concurso de Ganado que acaba de celebrarse en Tineo y donde cosechó seis galardones.

"Vengo por afición y por las amistades que tienes. Al final se podría decir que son las vacaciones que tengo", señala el ganadero salense que explica que el nombre de "Karla y Martina" es un homenaje a su hija y a su sobrina. Cuenta Kike que fueron sus abuelos los que emprendieron y después tomó el relevo su madre. "Me crié en los pesebres", bromea. A él le gustaron las vacas desde siempre y decidió seguir con el negocio familiar.

Mucha burocracia

Aunque ha pasado por momentos altos y bajos, ahora confiesa que los precios han mejorado, lo que les ha dado un pequeño respiro. "Lo malo sigue siendo la burocracia, los papeles nos hunden", señala, acompañado por su mujer y su hermana Azahara, que también echa una mano en la ganadería.

Cosechar tres premios en el exigente concurso tinetense es un pequeño orgullo para esta ganadería de Salas, la más laureada tras Ganadería Venturo, que triunfó en el concurso de Frisona. "Fue uno de los mejores años, la verdad es que en Tineo hay muchísmo nivel y quedar entre los tres primeros ya es un orgullo por la calidad de animales que se presentan", opina Kike Fernández, que disfruta enormemente estas citas ganaderas.

La estrella de la casa en la cita tinetense fue el toro "Carbonero 340", un semental que adquirieron en la subasta de Cangas del Narcea. El animal se llevó dos distinciones: primero en la sección 14, de 14 a 24 meses, y fue subcampeón en la categoría de toros de tipo normal.

Kike Fernández posa con "Carbonero", durante el concurso de Tineo. / Ayuntamiento de Tineo

Además, la Ganadería Karla y Martina se llevó tres segundos premios para las vacas "Indiana", "Diosa" y "Odisea". Por último, la res "Duquesa" logró un tercer premio en la categoría de siete a ocho años. En definitiva, un concurso redondo para esta ganadería familiar de Villamar de Abajo.