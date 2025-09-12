Salas cuenta las horas para su gran cita sidrera: aquí todos los detalles para no perderte nada del evento

En Salas ya está todo a punto para su gran cita sidrera. Este domingo, la plaza de la colegiata se llenará de ambiente con el quinto Concurso de Sidra Casera, una cita que llega con récord de participantes: en total diecinueve elaboradores de Salas darán a conocer los productos que elaboran con mimo en sus casas y se espera el reparto de unos 3.500 culinos.

A las 11:30 horas comenzará el concurso y también la degustación popular. El mecanismo es sencillo, pues debe adquirirse por cinco euros el vaso conmemorativo que permite no solo degustar todas las sidras, sino también participar en el concurso de una cesta valorada en más de seiscientos euros. Con la compra del vaso, cada asistente recibirá un número para la citada cesta, que estos días se exhibe en el centro de Salas.

Valiosa cesta

El portavoz de la Asociación de sidra casera de Salas, Alejandro Bermúdez, explica que son más de sesenta los comercios que han colaborado en la preparación de la cesta donando sus productos. Hay variedad de artículos, desde embutidos y vino a vales para diferentes servicios. Además, el colectivo ha aportado una televisión de 40 pulgadas para aumentar el valor de esta cesta.

La imagen de la cesta expuesta. / R. T. C.

Mientras el público degusta las sidras a concurso, en el escenario habilitado se hará la degustación por parte del jurado profesional invitado en esta edición. Está previsto que, en torno a las 14:00 horas, el jurado tenga el veredicto y desvele los nombres de los mejores elaboradores de Salas para dar paso a la esperada entrega de premios.

Durante la mañana habrá hinchables para los más pequeños, música a cargo de la banda de gaitas Villa de Salas, y también un puesto de venta de alimentos gestionado por los alumnos del instituto Arzobispo Valdés-Salas que este año se van de viaje de estudios. "Les colocamos un stand y ellos traen productos para vender y recaudan fondos para su viaje de estudios. Así los involucramos un poco en la organización del evento", añade Bermúdez.

Menús especiales

Diferentes restaurantes del concejo se suman al evento sidrero ofertando menús especiales. En Cornellana, Casa Ricardo ofrece un menú especial, mientras que en la villa de Salas se han sumado a la propuesta el albergue Casa Sueño, el restaurante El Molín, Casa Pachón y el restaurante Castillo de Valdés-Salas. Los precios de las propuestas oscilan entre los 17 y los 28 euros.