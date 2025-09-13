Marcos Rodríguez tiene la fórmula para "hacer un buen vaso" de sidra: quedó segundo en Benia de Onís y aguarda el certamen salense de este domingo

Con ocho manzanos y mucha compra "cercana" de los frutos de este árbol, Marcos Rodríguez se pasea por los concursos de sidra de Asturias. Hace tres años que lo hace ("me divierte, conozco a gente del sector y hablo de lo que me gusta", dice) y esta vez llegó "la sorpresa". En el certamen de sidra casera de Benia de Onís, logró el segundo puesto. Ahora espera no defraudar en la cita que el municipio prepara para este fin de semana, el quinto concurso de sidra casera salense.

Él empezó "con esto de la sidra" por tradición familiar, en su casa de Otero, pueblo que se encuentra a un kilómetro de la capital del concejo. "Lo hacía mi abuelo, lo hacía mi padre y ahora lo hago yo", apunta. Su profesión no tiene nada que ver con la sidra. "Mi día a día está con la maquinaria", señala. Sin embargo, siempre tiene tiempo para cuidar sus manzanos y para hacer sidra. En su pequeño lagar que es su vivienda cosecha unos 600 litros de sidra al año. Todo, para autoconsumo y trueque.

Comprar manzanas

Ahora espera ampliar pomarada porque todos los años "tengo que comprar manzanas". "Busco y encuentro siempre", señala. Marcos Rodríguez asegura que además de clima, que condiciona la cantidad y calidad del fruto, "hay que hacer la fórmula a capricho".

"Tiene que hacer un buen vaso, como decimos aquí, no ser ni dulce ni ácido y eso lo consigo mezclando manzanas según las veo: unas están demasiado maduras y otras muy verdes y es en este momento en el que decides cómo sabrá tu sidra, cuando eliges las manzanas", describe.

Para Marcos Rodríguez esta bebida que es Patrimonio de la Humanidad, "tiene que 'espalmar' bien y se debe ver esa espuma fina, y en Salas esto se nos da muy bien". De cara a próximo concurso, espera lograr un buen puesto, si bienel ranking no le preocupa. "Lo importante es que se haga", dice.

Este salense presentó su sidra todos los años del certamen de su municipio, pero de momento no hubo suerte. "Lo importante es que somos 19 las casas que tenemos lagar y ahora hay hasta una asociación, no se puede pedir más", opina. Al final, "lo importante "es conocer a personas con tus mismas inquietudes y dar vida al pueblo". El domingo llevará su sidra al centro de Salas. Solo desea divertirse.