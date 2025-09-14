La sidra juega en casa en Salas: "Estamos muy contentos con la implicación de los vecinos"

Salas celebró ayer su quinta edición del Concurso de Sidra Casera con un total de 19 participantes –todos ellos salenses- y 3.500 culetes a repartir entre los curiosos que se acercaron a valorar las bebidas de elaboración propia. Sidra El Cruzo de Otero se llevó el primer puesto. Detrás quedaron Sidra Generon" y El Bravín. Los tres se clasificaron para la final regional, que se celebrará en Villaviciosa en octubre.

Por la izquierda, Alejandra Crespo y Carmen Domínguez, ayer, en Salas. | S. B.

"Estamos muy contentos con la implicación de los vecinos, que cada año va a más", aseguraba el portavoz de la Asociación de Sidra Casera del concejo de Salas, Alejandro Bermúdez. "Este año todos los comercios locales participaron donando productos para una cesta valorada en 700 euros", explicó.

Por la izquierda, Ana Fernández, Natalia Aparicio y Eusebio Fernández, ayer, en el mercadillo. | S. B.

Desde primera hora de la mañana, la villa se tiñó de ambiente festivo. A media mañana, un centenar de personas se agrupaban en la Plaza de la Iglesia para comenzar con la degustación, amenizados por la Banda de Gaitas Villa de Salas. Carmen Domínguez llegó a Asturias desde Sevilla: "Hasta que no probé la sidra aquí nunca antes me había gustado", comentó la joven. Junto a ella, Alejandra Crespo añadía: "Hay una gran diferencia entre esta sidra, la casera, y la industrial. Esta es más ácida, está más rica", valoró.

Junto a uno de los puestos, Eusebio Fernández remataban un culín de "Sidra Sobrerriba". "Ya la conocía y para mí es la mejor", atestiguó Fernández. "Es la primera que probamos esta bebida, pero yo creo que vamos a repetir, sin duda", bromeaba su acompañante, Ana Fernández.