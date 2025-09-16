El secreto de las sidras campeonas en Salas: la limpieza y la selección de manzanas

“Una sidra muy limpia, muy correcta, que deja buen vaso”, es como describe el salense Marcos Rodríguez, de casa El Cruzo de Otero, su elaboración, la ganadora del quinto Concurso de Sidra Casera de Salas. Cree que el secreto para haber sido la elegida entre las 19 presentadas a la competición es la variedad de manzanas seleccionadas para realizarla: “Son muy buenas, que dan el secante y ganas de seguir bebiendo; salió bien”.

Asegura que participa en el concurso local por colaborar y ayudar a dar vida a Salas y visibilidad. Pero lo hace siempre con ilusión y haber ganado “significa mucho, sobre todo por la familia, por mi mujer y un amigo que siempre me ayudan en el proceso, también por mis padres y abuelos que mantuvieron la tradición”, rememoró con nostalgia.

Reconoce que a raíz de ver siempre en casa hacer sidra se aficionó y quiso mantener la costumbre. No obstante, confiesa que es una bebida que le gusta. Así que mantiene los manzanos heredados de sus antecesores, pero también piensa en el futuro y hará una plantación, con el objetivo de que la tradición continue, porque su sidra es casera y para autoconsumo.

Marcos Rodríguez es miembro de la Asociación de sidra casera de Salas, que organiza el concurso, y asegura que en los últimos años “se está mejorando mucho la elaboración, hacemos cursos para seguir aprendiendo”.

La elección de la mejor elaboración salense estuvo muy reñida, ya que la sidra de Rodríguez empató en puntos con la de Aníbal Fernández, de Sana Eufemia, que finalmente se quedó en el segundo puesto.

La sidra El Bravín, de Aníbal Fernández, ya había conseguido entrar en dos ocasiones en el podio salense con un tercer puesto y en el concurso regional de Villaviciosa alcanzó el número 12 de los mejores de Asturias, por lo que se muestra muy contento de seguir cosechando éxitos con su elaboración.

Aníbal Fernández limpia las manzanas para elaborar sidra. / R. D. Á.

El secreto de su sidra cree que está en la variedad de las manzanas, que son de producción propia, de una pomarada que plantó su padre hace 20 años. Precisamente, fue su padre quien le transmitió la tradición de la sidra y las nociones de cómo elaborarla. “Para conseguir una buena sidra la limpieza es fundamental y escoger bien la fruta, que no tenga zonas dañadas”, subraya.

Su sidra es para autoconsumo. Aníbal Fernández confiesa que pide días de vacaciones en su empresa para poder dedicarse a recoger manzanas y a hacer la sidra. No obstante, asevera que su participación en el concurso es para apoyar la iniciativa y promover que la tradición sidrera no se pierda y que la gente siga cuidando de las pomaradas que hacen “muy guapos los pueblos”. Aunque no niega que ver a su sidra reconocida por el jurado “es una satisfacción”.

Los tres primeros clasificados del certamen tienen la posibilidad de llevar sus elaboraciones al concurso regional de Villaviciosa, en octubre.

El tercer clasificado del concurso fue sidra Genarón, de José Luis Díaz Blanco, de Godán. Le siguieron en la clasificación sidra Valcaire, de Eladio y Beatriz Ramos González, de Cornellana; sidra La Boliega, de Begoña y Alejandro Bermúdez, de La Arquera; y en sexto lugar sidra ca Ramoncina, de Julio Alberto Martínez, de Camuño.