Tomás Peláez, el salense que se gana la vida poniendo guapas a las vacas: "Me gusta y me relaja"

Tomás Peláez, salense de Bodenaya, se gana la vida poniendo guapas a las vacas. En eso consiste el oficio del preparador de ganado para los certámenes ganaderos, auténticas pasarelas en las que los animales deben lucir sus mejores galas. Para ello, profesionales como Peláez se dedican a darles los últimos retoques para potenciar sus cualidades.

Este experto atiende a LA NUEVA ESPAÑA en Tineo, mientras retoca los animales del Concurso de Ganado, donde, por cierto, los salenses estuvieron muy bien representados. "Antes de que salgan, las pelamos, las maquillamos, les damos brillo, cuidamos que la línea lumbar esté recta...", señala el salense.

"Te tienen que gustar las vacas"

Peláez tiene 53 años y alrededor de los treinta decidió dedicarse por completo al trabajo de preparador, un quehacer que combina con la venta de semen. "Para dedicarte a esto te tienen que gustar las vacas. Para mí es una satisfacción, me relaja y me encanta", señala sobre un trabajo que le ha llevado a viajar por toda España y Europa.

Tomás Peláez cortando el pelaje de un animal. / T. Cascudo

Cuenta el salense que aprendió el oficio de ver y practicar. "Una vez que tienes los conocimientos básicos, se aprende a base de trabajos y de echar horas", señala. En este sentido, deja claro que "el trabajo básico con un animal se hace en la granja, luego nosotros damos los retoques antes de salir, pero lo fundamental es la doma y el manejo, que el animal sepa moverse bien en pista, al final es como un modelo de pasarela". Y es que, los animales que van a concurso, tienen detrás muchas horas de trabajo, desde enseñarles a caminar hasta una alimentación diferenciada. Por eso añade: "El resultado de mi trabajo depende mucho de lo que se hace previamente en la ganadería. Cuanto mejor preparado está en casa, más luce el resultado de lo que yo haga".

Señala el preparador salense que el suyo es un oficio muy demandado: "Hay poca gente que lo haga y demasiado trabajo". Por ejemplo, en Tineo, en el día central del evento, llegó al recinto ferial a las ocho de la mañana y estuvo sin parar hasta las cuatro de la madrugada. "Es una maratón, pero yo estoy contento, me relaja", señala.