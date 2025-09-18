Más de 300.000 euros para arreglar la pista de Cueva a Idarga, en Salas: el proyecto está a punto de licitarse

El consejero de Medio Rural, Marcelino Marcos, visitó este jueves una ganadería en la localidad salense de La Peña, donde aprovechó para anunciar la próxima licitación de las obras de mejora del camino que une las localidades de Cueva e Idarga, con un presupuesto de 323.553 euros.

Acompañado por la directora general de Ganadería y Sanidad Agraria, Rocío Huerta, y el director general de Gestión Forestal, Javier Vigil, el consejero explicó que el proyecto "consistirá en ensanchar medio metro la calzada, hasta que alcance los cuatro metros; instalar una cuneta de hormigón y mejorar el firme en los 1,2 kilómetros de la vía". "En un concejo eminentemente ganadero como es Salas es importante seguir apostando por la inversión", precisó Marcos.

Ejemplo en la prevención de incendios

Además, Marcos Líndez explicó que Salas ha recibido de la Consejería 359.728 euros procedentes de los fondos de infraestructuras agrarias y prevención de incendios para esta legislatura. "Es una zona con potencial ganadero importante y también con una superficie forestal importante. Debemos hacer un esfuerzo compartido para tratar de trabajar en esas medidas de prevención frente a los incendios. Me consta que Salas lo hace y ese es el camino a seguir", señaló el titular de Medio Rural.