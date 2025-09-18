Denuncian numerosos ataques de osos a vacas frisonas en Salas y Tineo: "Los animales están llenos de zarpazos"
El sindicato USAGA considera que la situación "es insostenible" y exige medidas que permitan el trabajo de los ganaderos
El sindicato Unión de Sectoriales Agrarias de Asturias (USAGA) denuncia numerosos ataques a vacas y novillas en la zona de Idarga, en Salas. También en los pueblos de Tineo que hacen frontera con el concejo salense como El Faedal o Rañadoiro. La sospecha de los ganaderos es que se trata de ataques de oso, ya que el animal fue visto en la zona y los ejemplares dañados "están llenos de zarpazos".
"Esto es insostenible", señala el portavoz de USAGA, Javier García, quien da cuenta de los numerosos ataques que los ganaderos de la citada zona están sufriendo estos días. "Hay mucha comida en las fincas y los animales no pueden tener el manejo tradicional por esta situación y, con este calor, tienen que estar metidos en las cuadras. Es desesperante", señala García, que da cuenta de daños en animales muy valiosos.
Cuenta el caso de un ganadero salense que sufrió un ataque en sus novillas. Los animales huyeron despavoridos y su dueño acabó encontrándolos en un pueblo vecino. "Estaban súper asustadas", señala el también miembro de la ejecutiva nacional de Unión de Uniones.
"Incongruencia"
Javier García relata otro problema y es el hecho de que muchos de los ataques de oso se están contabilizando como de lobo. "Los guardas a veces reconocen que es de oso, pero marcan de lobo. Es una incongruencia porque el oso ya se ve por la zona", apunta el representante sindical que exige medidas.
"Estamos hartos de que la Consejería nos engañe y no haga controles efectivos. Pedimos que dejen de hacer promesas y trabajen de verdad porque ya no les creemos nada. Lleva seis meses el lobo fuera del Lespre y cada vez hay más ataques. Estamos cansándonos de su incompetencia. Si no sirven para el puesto o no quieren hacer lo necesario que se vayan para sus casas. Ya basta de mantener alimañas y políticos inútiles", lamenta el portavoz de USAGA.
- Necesito ayuda para que no me quiten las vacas', clama la viuda del ganadero asesinado a golpes en Cueves (Ribadesella)
- Habla la viuda del ganadero asesinado a golpes en Ribadesella: 'Sangraba mucho por la cabeza, yo solo le llamé y dije, ‘Toño, vuelve’
- La viuda del ganadero riosellano asesinado defiende su inocencia, al sentirse señalada: '¿Cómo voy a hacerle yo eso a Toño?
- Los Franco venden más barata que nunca La Piniella: este es el precio actual de la casa familiar de Carmen Polo en Llanera
- Un menor detenido por apuñalar a una joven, también menor, en un parque de Gijón
- El Gobierno de Sánchez contesta a Bruselas sobre el peaje del Huerna: justifica su existencia, pese a la posición del Principado
- La odisea de una madre para llevar a su hijo al colegio en Lugo de Llanera: 'Tenemos que caminar 1,5 kilómetros por la cuneta
- Muere un trabajador de la restauración de la mina de Buseiro (Tineo) tras precipitarse con un coche por un desnivel de 20 metros cuando salía de trabajar