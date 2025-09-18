Denuncian numerosos ataques de osos a vacas frisonas en Salas y Tineo: "Los animales están llenos de zarpazos"

El sindicato Unión de Sectoriales Agrarias de Asturias (USAGA) denuncia numerosos ataques a vacas y novillas en la zona de Idarga, en Salas. También en los pueblos de Tineo que hacen frontera con el concejo salense como El Faedal o Rañadoiro. La sospecha de los ganaderos es que se trata de ataques de oso, ya que el animal fue visto en la zona y los ejemplares dañados "están llenos de zarpazos".

"Esto es insostenible", señala el portavoz de USAGA, Javier García, quien da cuenta de los numerosos ataques que los ganaderos de la citada zona están sufriendo estos días. "Hay mucha comida en las fincas y los animales no pueden tener el manejo tradicional por esta situación y, con este calor, tienen que estar metidos en las cuadras. Es desesperante", señala García, que da cuenta de daños en animales muy valiosos.

Cuenta el caso de un ganadero salense que sufrió un ataque en sus novillas. Los animales huyeron despavoridos y su dueño acabó encontrándolos en un pueblo vecino. "Estaban súper asustadas", señala el también miembro de la ejecutiva nacional de Unión de Uniones.

"Incongruencia"

Javier García relata otro problema y es el hecho de que muchos de los ataques de oso se están contabilizando como de lobo. "Los guardas a veces reconocen que es de oso, pero marcan de lobo. Es una incongruencia porque el oso ya se ve por la zona", apunta el representante sindical que exige medidas.

"Estamos hartos de que la Consejería nos engañe y no haga controles efectivos. Pedimos que dejen de hacer promesas y trabajen de verdad porque ya no les creemos nada. Lleva seis meses el lobo fuera del Lespre y cada vez hay más ataques. Estamos cansándonos de su incompetencia. Si no sirven para el puesto o no quieren hacer lo necesario que se vayan para sus casas. Ya basta de mantener alimañas y políticos inútiles", lamenta el portavoz de USAGA.