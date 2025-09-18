La Espina tiene un plan para este sábado: la Feria de Covadonga llega cargada de actividad

La Espina, en Salas, celebrará este sábado su feria de Covadonga, una cita clásica a en el calendario ganadero del Occidente. El concejal de Ganadería, José Lorences, señala que las perspectivas son buenas y confían en reunir alrededor de trescientas reses, entre ganado vacuno y caballar.

"Es una feria que sirve de escaparate para mostrar el ganado del Suroccidente, en una fecha en la que no hay muchas ferias. Es un atractivo para el concejo, para La Espina y para los propios ganaderos que exponen sus animales", señala el concejal, que confía en que haya buena afluencia de público y animales a esta cita en la que hay exposición y venta de animales. Se trata de una de las dos citas ganaderas de La Espina, que también acoge en agosto su tradicional feria de las ovejas.

El consistorio agradece la participación de los ganaderos y también de los comercios que donan los obsequios que se regalan a los participantes. La cita se complementa con costillada, sesión vermú y carreras de cintas a caballo. La costillada, que tendrá lugar en el pabellón de la feria comenzará a las 17:00 horas y los vales para participar estarán a la venta hasta hoy, jueves.

Además, a las 14:30 horas habrá sesión vermú y también animación musical por la tarde a cargo de Marghy, que pondrá la voz, y el DJ Pedry. A las 17:30 horas se celebrarán carreras de cintas a caballo.