La Espina tiene un plan para este sábado: la Feria de Covadonga llega cargada de actividad
Habrá una costillada a las 15 horas en el pabellón y, por la tarde, música y carreras de cintas a caballo
La Espina, en Salas, celebrará este sábado su feria de Covadonga, una cita clásica a en el calendario ganadero del Occidente. El concejal de Ganadería, José Lorences, señala que las perspectivas son buenas y confían en reunir alrededor de trescientas reses, entre ganado vacuno y caballar.
"Es una feria que sirve de escaparate para mostrar el ganado del Suroccidente, en una fecha en la que no hay muchas ferias. Es un atractivo para el concejo, para La Espina y para los propios ganaderos que exponen sus animales", señala el concejal, que confía en que haya buena afluencia de público y animales a esta cita en la que hay exposición y venta de animales. Se trata de una de las dos citas ganaderas de La Espina, que también acoge en agosto su tradicional feria de las ovejas.
El consistorio agradece la participación de los ganaderos y también de los comercios que donan los obsequios que se regalan a los participantes. La cita se complementa con costillada, sesión vermú y carreras de cintas a caballo. La costillada, que tendrá lugar en el pabellón de la feria comenzará a las 17:00 horas y los vales para participar estarán a la venta hasta hoy, jueves.
Además, a las 14:30 horas habrá sesión vermú y también animación musical por la tarde a cargo de Marghy, que pondrá la voz, y el DJ Pedry. A las 17:30 horas se celebrarán carreras de cintas a caballo.
- Las últimas palabras del ganadero asesinado a golpes en Ribadesella a su cuñada: 'Mada, dame las manos, no me sueltes, levántame
- Habla la viuda del ganadero asesinado a golpes en Ribadesella: 'Sangraba mucho por la cabeza, yo solo le llamé y dije, ‘Toño, vuelve’
- El albergue de animales de Mieres, con un solo perro: solo quedan cinco canes de los que se espera la salida inminente de cuatro
- El empresario asturmexicano que creó el primer hotel de 'gran lujo' de Asturias lanza ahora una gran 'experiencia' en torno al vino
- Muere a los 25 años Martina García Anguita, dirigente de Podemos en Castilla-La Mancha
- Un menor detenido por apuñalar a una joven, también menor, en un parque de Gijón
- Los Franco venden más barata que nunca La Piniella: este es el precio actual de la casa familiar de Carmen Polo en Llanera
- Los hosteleros de la avenida de Galicia planean unificar el diseño de las terrazas: 'Ahora hay más clientes