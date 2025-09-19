Un oso grabado a la carrera en la carretera de Idarga (Salas): "Impresiona un poco encontrártelo"

El recogedor de leche Valentín González se llevó un buen susto hace unos días en la carretera que va de Cueva a Idarga, en el concejo de Salas. En torno a las tres de la madrugada, cuando realizaba su ruta diaria, se topó a un oso de grandes dimensiones que transitaba por la vía, justo delante de su camión.

"Al principio pensé que era un jabalí, pero luego me di cuenta por cómo corría de que era un oso. Había visto lobos, pero oso en libertad es la primera vez y la verdad es que impresiona un poco encontrártelo", señala el lechero tinetense y representante del sindicato URA en Tineo.

Aunque la grabación tuvo lugar a principios de mes, ha salido a la luz por las quejas expresadas estos días por ganaderos de Salas y Tineo, que están padeciendo una oleada de ataques en el ganado. Aseguran que se trata de daños causados tanto por el lobo, como por el oso, que ya tiene presencia en la zona, como atestigua el vídeo de Valentín González.

El lechero grabó al oso en torno a las tres y media de la madrugada. Explica que había parado en una ganadería de Cueva y volvió a incorporarse a la carretera en dirección a Idarga. Justo a la altura del núcleo de La Molina se encontró al animal, que hizo amago de entrar en una ganadería. "Los perros salieron corriendo y lo sacaron de nuevo a la carretera y en ese momento lo grabé. Fue delante de mí en un tramo de unos quinientos metros, luego yo tuve que parar y él siguió", señala el hombre, que da cuenta de que el animal es de grandes dimensiones.

Los ganaderos de la zona están convencidos de que buena parte de los ataques son de un plantígrado, pues hay animales hallados con zarpazos en el cuerpo. Sin embargo, los agentes de la Guardería no están certificando los daños como de oso para pesar de los afectados, que piden actuaciones urgentes por parte de Medio Rural.