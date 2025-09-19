La Peña, en Salas, cuenta con una pareja de jóvenes ganaderos "por vocación" que trabajan con más de 200 cabezas de ganado

Andrea Méndez Gutiérrez inició hace tres años su propia ganadería de la raza asturiana de la montaña en el pueblo La Peña, en el concejo de Salas, aunque lleva toda la vida vinculada al sector. La maternidad y la calidad de vida que ofrece el mundo rural fue lo que le hizo dar el paso de convertirse en ganadera, siguiendo los pasos de sus padres y también de su marido.

Allandesa de nacimiento, se crió en una familia ganadera y al casarse con Fernando Díaz Alba se trasladó al pueblo salense donde sus suegros estaban al frente de una ganadería de producción de leche de raza frisona, a la que en 2016 se incorporó su marido. Ahora, siendo los dos ganaderos cuidan de más de 200 cabezas de ganado entre las que se cuentan también caballos.

"Me incorporé a la ganadería porque teniendo dos hijas nos parecía una buena forma de estar con ellas y poder conciliar", asegura esta joven que estudió Administración y Dirección de Empresas, pero que no tenía un trabajo estable. "De esta forma trabajo para mí y me organizo a mi manera para compaginarme con el cuidado de las niñas", cuenta.

Por la izquierda, Fernando Díaz, Andrea Méndez, la directora general Rocío Huerta, Marcelino Marcos, el alcalde Sergio Hidalgo, el concejal José Lorences y el director general Javier Vigil. / D. Álvarez

Para poder partir de cero en la ganadería contó con la ayuda del plan "Incorpórate al agro", que tiene que certificar este año. Este jueves recibió la visita del consejero de Medio Rural, Marcelino Marcos, que anunció que su consejería destinará este año 22,6 millones al programa para facilitar la incorporación al campo de jóvenes y mayores de 40 años. Son 10 millones los que se dedican a la convocatoria que se acaba de lanzar y tres más saldrán dentro de unas semanas, mientras que el presupuesto restante se dedicará a abonar las certificaciones de la convocatoria de 2022, como es el caso de Andrea Méndez.

"Sin esta ayuda no sería fácil empezar de cero, mi marido se incorporó a la ganadería familiar y fue más fácil, pero en mi caso tuvimos que empezar por el principio, adquiriendo los animales", cuenta la ganadera, que precisamente dedicó gran parte de la ayuda a ello y en la actualidad cuenta con unos 40 animales.

Su apuesta por la raza cárnica de asturiana de la montaña se debe a que “es más dura que la de los valles, lo que facilita poder compaginarlo con la raza frisona”, confiesa.

A su lado, Fernando Díaz Alba confiesa que para él la ganadería es una forma de vida y no se ve viviendo de otra manera. “Me gusta la ganadería desde que nací, siempre tuve claro que iba a dedicarme a ello”, reconoce y asegura que “poder trabajar en lo que te gusta es una suerte y a mí mi trabajo me encanta, me apasiona lo que hago desde que me levanto hasta que me voy a la cama”.