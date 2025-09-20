La Espina, de bote en bote, para su gran cita ganadera: la Feria de Covadonga reúne a 300 animales de dieciocho ganaderías

La Gran Feria de Covadonga llenó La Espina este sábado. La localidad salense se vistió de gala para celebrar una de sus citas destacadas del calendario ganadero. La acogida fue mejor que en la última edición, con dos ganaderías más participantes. En total, asistieron dieciocho explotaciones con un total de 300 animales. El ambiente fue bueno y los ánimos de los ganaderos oscilaron entre la satisfacción por la mejora de los precios y la indignación por el aumento de los ataques de fauna salvaje.

"Es desesperante", señaló el concejal de Ganadería de Salas, José Lorences, sobre este último aspecto. En su caso, tiene la ganadería en Cueva, la zona donde los ganaderos denuncian ataques de lobo y oso. Al margen de esta situación, el edil, acompañado de otros compañeros de la Corporación, realizó un balance positivo de la cita de La Espina. "Estamos contentos con la participación", dijo Lorences junto al alcalde, Sergio Hidalgo.

Uno de los ganaderos con más volumen de reses fue Adrián García, de Casa Manolo, de La Espina. "Hay que venir porque es la feria de casa", señaló al lado del centenar de vacas que trasladó al campo junto al recinto ferial que acoge la exposición de ganado. Este hombre, de 36 años, compatibiliza la ganadería con la trata de vacuno y da cuenta de la mejora de los precios. "Presta vender animales a buen precio", señala. A su lado, Jorge Suárez, también tratante de La Espina, corrobora la mejoría en las cifras de venta. "Van bien", apunta el profesional de Ganados El Carín.

Menos ventas

Con todo, en la feria no se registró un volumen de venta elevado. "Ahora la gente lo vende todo en las casas, pero las ferias son de siempre y se mantienen por tradición. Es un buen momento para ver a los clientes y a amigos y se pasa bien", señala Jorge Suárez, de 30 años. Su pasión por las vacas viene de la infancia y asegura que es un trabajo del que se puede vivir, aunque "trabajando mucho".

Daniel Álvarez, también de La Espina, llevó a la cita cuarenta reses de vacuno y seis caballos y también da cuenta de la caída de las ventas en las ferias, salvo excepciones como la de Corao, en Cangas de Onís. Sobre el asunto de los precios, también coincide con que "están algo más altos". Eso sí, se queja de otros problemas como la burocracia. Tiene 42 años y desde los 18 las vacas son su vida, a la ganadería familiar le suma un negocio de compra-venta de ganado.

Todos los ganaderos asistentes a la feria recibieron una compensación económica por parte del Ayuntamiento, así como un lote de productos donados por los negocios de la comarca. Además, junto a la zona de muestra de ganado, hubo un pequeño mercadillo de venta ambulante, con productos variados, desde verduras a dulces. Tampoco faltó la Asociación de Madres y Padres del CRA Eugenia Astur y los chavales del instituto Arzobispo Valdés-Salas, que recaudan fondos para su viaje de estudios.