Los jóvenes de Salas quieren practicar deporte y en esta actividad podrán probar cuatro modalidades

El Grupo de Participación Adolescente de Salas trasladó al Ayuntamiento su inquietud por la práctica de deporte en el concejo, más allá del fútbol. El consistorio, consciente de la importancia crucial que tiene la práctica deportiva en los jóvenes, recogió el testigo y ha movido los hilos para que este curso haya otras modalidades al alcance de la juventud. Sin embargo, antes del inicio de las clases, se ha planteado una jornada deportiva de demostración para que los interesados puedan probar el deporte más idóneo.

La cita será hoy, sábado, y está abierta a jóvenes de todas las edades. Las actividades, a excepción del baloncesto que tendrá lugar en el patio del colegio Chamberí, tendrán lugar en pleno centro, en la plaza de la colegiata. Allí habrá la posibilidad de probar balonmano, rugby y kárate. Además, los horarios son consecutivos para que un mismo joven pueda probarlos todos.

Horarios repartidos

El programa comienza a las 11:30 con balonmano. A las 12:30 se podrá probar la práctica del kárate. A las 15:30 horas será el turno del baloncesto y, cerrará la jornada el rugby, a partir de las 16:30 horas. Si llueve, la actividad se trasladará al polideportivo municipal. La práctica será totalmente gratuita y la idea es crear los grupos para poner en marcha las clases lo antes posible.

"Desde el Ayuntamiento de Salas queremos promover la actividad física y ofrecer a todos los niños y jóvenes del concejo diferentes opciones deportivas y animarlos a probar sin miedo", señalan desde las concejalías de Deporte e Infancia. Cuenta la concejala Ana Pérez que cuando recibieron la petición de los adolescentes, sobre todo de un grupo de chicas, se pusieron en contacto con clubes y federaciones para explorar las opciones. "Queremos que prueben y disfruten, es importante que haya más opciones deportivas dentro del concejo", señala Pérez que confía en que a partir de octubre se puedan iniciar las clases.