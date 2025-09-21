Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La jornada multideportiva (de kárate a baloncesto) triunfa en Salas: "Los niños están muy contentos"

El consistorio organizará ahora el calendario de las diferentes actividades de cara a formar los grupos para iniciar los entrenamientos

La capital salense acogió este sábado una novedosa experiencia deportiva, de cara a dar opciones a los más pequeños para practicar deporte más allá del fútbol. A petición del Grupo de Participación Adolescente, el Ayuntamiento organizó una jornada de prueba con el objetivo de implantar este curso en el concejo clases de baloncesto, balonmano, kárate y rugby.

"La valoración de esta primera jornada de prueba es muy positiva. Los niños estaban muy contentos. Nos decían, jolín, es que siempre fútbol. La verdad es que esto les da la oportunidad de experimentar diferentes deportes y ver cuál puede gustarles más y que puedan implantarse nuevos deportes en el concejo", señala la concejala de Infancia, Ana Pérez, sobre esta exitosa experiencia.

La lluvia obligó a trasladar la experiencia del balonmano, kárate y rugby al polideportivo municipal, mientras que el baloncesto se pudo realizar al aire libre, en el patio del colegio Chamberí. El hecho de programar las actividades en diferentes horarios dio más opciones a los chavales, que disfrutaron probando y experimentando las diferentes modalidades.

La joven Catalina Argüelles dirigiendo la sesión.

La joven Catalina Argüelles dirigiendo la sesión. / R. T. C.

Papel destacado de la karateca local

Como anécdota, en el caso del kárate, jugó un papel destacado la joven salense Catalina Argüelles, con varios títulos a su espalda. El monitor se retrasó ligeramente y ella comenzó la sesión con los jóvenes. El consistorio está especialmente agradecido a Catalina y a su hermano Paco, así como al gimnasio Lino de Kárate, con base en Grado, por su colaboración en esta jornada. El consistorio también da las gracias por su ayuda a la Federación Asturiana de Balonmano ( FBMPA), la Federación Asturiana de Baloncesto y a Pilier Rugby Club.

"Tanto para los monitores desplazados como para nosotros ha sido muy positivo y ahora esperar a lanzar horarios y días de los diferentes deportes y ver si se forman grupos", añade Pérez, que confía en que el próximo mes puedan empezar a funcionar alguna de las nuevas actividades.

