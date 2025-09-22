El dilema de los estudiantes de Salas: ¿Viaje de estudios a Malta o un crucero por el Mediterráneo?
Los alumnos de bachillerato del instituto Arzobispo Valdés-Salas trabajan desde inicio de curso en la recaudación de fondos para su aventura
Apenas iniciado el curso escolar, los estudiantes de Bachillerato del instituto Arzobispo Valdés-Salas se han puesto a recaudar fondos para su viaje de estudios. Aún desconocen el presupuesto del periplo y tampoco saben el destino, pues tienen un dilema entre viajar a Malta o hacer un crucero por el Mediterráneo. "Hay división, al final dependerá de los precios", admiten los jóvenes, que este sábado plantaron un puesto de venta de comida en la feria de Covadonga de La Espina.
Es ya una tradición que los estudiantes recauden fondos para sus viajes colocando puestos de venta de productos en las muchas y variadas propuestas de ocio que se organizan en Salas. Este curso, su primera actividad fue en el Certamen de la Sidra Casera, donde participaron con un puesto. La propuesta les sirve para recaudar fondos y también para implicarse en las actividades del pueblo. "Está muy bien", admite María Oliva Segurola, madre de uno de los chavales. Son las familias las que se ocupan de preparar diferentes platos, que luego los chavales ponen a la venta.
Ellos se organizan por grupos y hacen turnos para atender el puesto. Están satisfechos con la respuesta de la gente, que siempre responde a su llamamiento de colaboración. Este sábado en La Espina, acabaron durante la mañana con todas las existencias. Desde raciones de empanada, a tortilla o pizza se podían adquirir en su puesto. "Nos colocamos a las nueve de la mañana y la verdad es que vendimos bastante", admiten.
En total, son veintidós chavales de primero de bachillerato los que participan en esta campaña de recaudación de fondos. Deben conseguir dinero para todos y para los tres docentes que les acompañarán. El reto no es menor, pero tienen muchos meses por delante para conseguirlo. Su próxima parada será el mercado medieval que tomará Salas el fin de semana del 4 y 5 de octubre.
