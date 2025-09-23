En dos días llovió más en Salas que en todo el verano: solo el domingo cayeron 51,3 litros el metro cuadrado

Las lluvias han llegado con fuerza al Occidente y lo saben bien en Salas. En concreto, en El Castro, en cuya estación meteorológica se pone cifra al agua caída. Solo en la jornada del domingo se registraron 51,3 litros por metro cuadrado en 24 horas. "Llovió le día entero", confirman Óscar Francos y María Oliva Segurola, responsables de una de las estaciones que recogen datos en Asturias para la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).

También este lunes se registraron constantes lluvias, si bien la cantidad fue notablemente inferior al domingo. Según los datos de la estación de El Castro se registraron 27,2 litros el metro cuadrado. Con todo, son los primeros días de lluvia constante que se registran desde junio. En este sentido, Francos y Segurola confirman la escasez de lluvias: "El verano fue muy seco, más que el año pasado. Lo que llovió el domingo es mucho si se compara con que llevábamos toda la temporada de verano con 2-3 litros el metro cuadrado como máximo".

Las observaciones de El Castro comenzaron en mayo de 2003, primero como estación pluviométrica manual y después como estación termopluviométrica. Cuenta el matrimonio que la parte del termómetro pudrió y ahora solo miden las lluvias, aunque les gustaría recuperar la medición de la temperatura.