"Emilito" causa sensación en la residencia de Salas: así es el nuevo "usuario" del centro salense

"Emilito" es la sensación estos días en el Centro Polivalente de Recursos (CPR) de Salas. Este pequeño robot llegó al equipamiento residencial hace unos días para sorpresa de los mayores, que disfrutaron viendo a su nuevo compañero realizando tareas como servirles zumo. "Les encantó, aunque también el primer día se quedaron desconcertados con la sorpresa", señala la directora del centro, Eva María Díez.

El centro compartió en sus redes sociales diferentes fotografías y vídeos en los que se ve al pequeño robot interactuar con los usuarios. "El objetivo es estimularles, fomentar su concentración. Es interesante verles interactuar con el robot, que emite diferentes sonidos", explica Díez. El centro trata a "Emilito" como si fuera uno más de la residencia, compartiendo su día a día con los mayores.

Dos usuarias interactuando con "Emilito". / R. T. C.

"Emilito" no es la única novedad del CPR de Salas, pues también van a incorporar a un muñeco que habla y que contará cuentos a los mayores. Explica la directora que estas iniciativas se enmarcan en el plan de trabajo puesto en marcha hace unos meses en este centro de titularidad pública que gestiona la empresa Gerusia S. L.

"Seguimos avanzando hacia el nuevo modelo de cuidados". Estamos convencidos de que otro modelo de gestión es posible", señala la directora del centro salense, que hace hincapié en que "todos los proyectos y la inmensa cantidad de actividades que se han hecho y se seguirán haciendo son posibles gracias a la involucración y compromiso de todo el equipo y con el objetivo de lograr el bienestar de nuestros mayores".