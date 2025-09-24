Salas se prepara para su undécima Feria Medieval, que llega con un apretadísimo programa
Espectáculos, talleres, música y visitas guiadas a la torre medieval de la villa son algunas de las propuestas organizadas
Salas se prepara para vivir un intenso fin de semana con su XI Feria Medieval, que se celebrará los días 4 y 5 de octubre. La cita contará con ambientación musical, puertas abiertas en la Torre medieval, menús temáticos en los restaurantes del concejo y una variada programación para todas las edades. El Ayuntamiento anima a vecinos y visitantes a vestirse de época para "disfrutar de este maravilloso fin de semana medieval en esta preciosa villa".
Sábado 4 de octubre
La jornada arrancará a las 11:00 horas con la inauguración oficial de la feria. Media hora más tarde, a las 11:30, la compañía Vuelta y Media animará las calles con un pasacalles.
El mediodía estará marcado por el espectáculo de cetrería en la Plaza de la Colegiata, a las 12:00, y por la magia itinerante de “La Magicletta”, a cargo del mago Martín, a las 12:30. A las 13:00 tendrá lugar un desfile de caballeros a caballo, seguido a las 13:00 horas por una degustación de productos salenses elaborados por el cocinero David Montes en la plaza del castillo Valdés-Salas. La mañana concluirá con el espectáculo “Bufones en la corte”, de la compañía Vuelta y Media, a las 13:30 horas en La Campa.
Por la tarde, a partir de las 16:00, se celebrarán juegos medievales para niños y mayores en la plaza del castillo, organizados por Verde y Azul. La animación continuará con un nuevo pasacalles de Vuelta y Media a las 17:00, seguido a las 17:30 por otra exhibición de cetrería en la Plaza de la Colegiata.
El mago Martín regresará con “La Magicletta” a las 18:00, antes de dar paso, a las 19:00, al espectáculo de “Justas Clownescas” de Vuelta y Media en La Campa. La jornada concluirá con el espectáculo de fuego “Canto de fuego”, también en La Campa, a las 21:00 horas.
Domingo 5 de octubre
El domingo la feria abrirá sus puertas a las 11:00 horas. Poco después, a las 11:30, volverá el pasacalles de Vuelta y Media, seguido a las 12:00 de un espectáculo de cetrería en la plaza de la Colegiata.
El mago Martín ofrecerá de nuevo “La Magicletta” a las 12:30, mientras que a la 13:00 horas la Banda de Gaitas “Villa de Salas” pondrá música al ambiente con un pasacalles. A continuación, a las 13:30, la compañía Vuelta y Media propondrá juegos antiguos en la Plaza del Castillo, coincidiendo con una nueva demostración de cetrería en la plaza de la Colegiata.
Ya por la tarde, a las 16:00, Verde y Azul organizarán una sesión de pintacaras en la plaza del Castillo, mientras que el mago Martín retomará su magia itinerante a la misma hora. A las 17:00 será el turno de la exhibición de baile de “El Norte del Olimpo”, seguida a las 17:30 por un nuevo pasacalles de Vuelta y Media.
La recta final de la feria llegará con otro espectáculo de cetrería a las 18:30 en la Plaza de la Colegiata y el broche final, a las 19:00 horas, con el espectáculo “Bufones en la corte” de la compañía Vuelta y Media en La Campa.
Actividades permanentes
Durante todo el fin de semana habrá demostraciones de cantería y talleres de forja, así como talleres de destilación de plantas aromáticas y elaboración de perfumes. También se organizarán talleres de elaboración de escudos y espadas medievales dirigidos a los más pequeños, con plazas limitadas e inscripción previa. Se organizarán grupos de doce niños y los menores de seis años deberán estar acompañados y la duración del taller será de una hora. Se hará a las 11:30, las 12:30, las 17:30 y las 18:30 horas.
