Segundo oso avistado (y fotografiado) en Salas en lo que va de mes: esta es la historia

El ganadero salense Jesús Balsera se topó cara a cara con un oso. Fue en el pueblo salense de La Sala, justo en frente de Casazorrina, donde tiene la ganadería familiar "SAT Alyba" que regenta con otro hermano. El animal salía de la zona donde tienen el cebadero de terneros cuando se lo encontraron. "Pasó, miró para mi hermano y salió corriendo para la zona de monte. Este asunto nos causa una preocupación muy grande", cuenta el salense.

El caso es que esta foto del oso en La Sala, tomada este lunes, se suma al vídeo grabado a principios de mes en Idarga por un recogedor de leche. En el aquel caso, la escena tuvo lugar de madrugada, pero en La Sala el avistamiento fue en torno a las ocho y media de la mañana. En las últimas semanas los ganaderos del concejo y del vecino Tineo denuncian ataques constantes y algunos consideran que son de oso, pues los animales presentan zarpazos.

"Bajábamos hacia el cebadero de terneros cuando vimos algo negro. Primero pensamos que era un jabalí, pero después ya nos dimos cuenta de que era un oso. No es adulto, pero es grande, como dos veces un mastín", cuenta Balsera, que refiere el susto y la sorpresa de encontrarse al animal. "Es la primera vez que vemos un oso por aquí, un lobo sí, que ya tuvimos ataques de ovejas y un ternero, pero osos nunca los habíamos visto", añade el ganadero.

"Desmoraliza"

Pese al susto y la preocupación, el animal no causó daños en la explotación. Sin embargo, los dueños están preocupados. "Esto es el fin de la ganadería porque el relevo, tan necesario, viendo esto a cualquiera se le quitan las ganas. Ves que estás indefenso porque encima luego las valoraciones no son justas y todo eso desmoraliza", señala.

Balsera lamenta que tengan "más derechos" los animales salvajes que los ganaderos, que "somos los que estamos manteniendo los pueblos". "Luego escuchamos cada cosa, como que tenemos que recoger el ganado para evitar ataques. Aquí las fincas son pequeñas, nosotros tenemos ganado en diferentes pueblos... ¿qué pretenden?", señala con enfado. En su caso, regenta una explotación de vacuno de Asturiana de los Valles con alrededor de 130 cabezas.