El desconocido pueblo medieval asturiano con un árbol milenario en su cementerio
La revista National Geographic considera que este lugar está "infravalorado"
"Un viaje al corazón del occidente asturiano, donde la historia medieval se mezcla con leyendas, palacios, tejos centenarios y cascadas de ensueño que invitan a recorrer sus calles y bosques". Así describe la revista de viajes National Geographic a Salas. Considera que este lugar es único y está "infravalorado".
Salas no es un lugar turístico. Los visitantes que acuden a Asturias suelen hacer parada en Llanes, Covadonga, Cudillero, Oviedo o Gijón. Sin embargo, la región cuenta con lugares que son "para obligatoria", en palabras de la publicación, y que no todo el mundo conoce. Salas es una villa con esencia medieval que se encuentra a medio camino entre Oviedo y Cangas del Narcea.
Está considerado Conjuntos Históricos Monumentales más importantes de toda Asturias. Un ejemplo de ello es el castillo que la reina Urraca regaló al conde Suero.
Sin duda, otro de sus grandes atractivos es el tejo milenario de su cementerio. Estos árboles tienen una gran simbología en la cultura asturiana porque se consideraban sagrados (de ahí que siempre estén cerca de un cementerio). El tejo de Salas es imponente: mide 16 metros de alto.
Mercado medieval
La impronta medieval de Salas llega hasta nuestros días. Salas se prepara para vivir un intenso fin de semana con su XI Feria Medieval, que se celebrará los días 4 y 5 de octubre. La cita contará con ambientación musical, puertas abiertas en la Torre medieval, menús temáticos en los restaurantes del concejo y una variada programación para todas las edades. El Ayuntamiento anima a vecinos y visitantes a vestirse de época para "disfrutar de este maravilloso fin de semana medieval en esta preciosa villa".
Durante todo el fin de semana habrá demostraciones de cantería y talleres de forja, así como talleres de destilación de plantas aromáticas y elaboración de perfumes. También se organizarán talleres de elaboración de escudos y espadas medievales dirigidos a los más pequeños.
