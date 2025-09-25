Souad Dahiri cambió Marruecos por Salas y se ha convertido en una experta agricultora: "Soy feliz trabajando la tierra"

A Souad Dahiri la conocen en Salas por Soraya, un nombre más sencillo de pronunciar para los vecinos. Porque a Souad la llaman y mucho los salenses. Esta marroquí dejó atrás la ciudad de Khouribga, cien kilómetros al sur de Casablanca, para vivir en España, donde se dedica a la agricultura. Su explotación agraria denominada "La Fontarona" le regala buenas cosechas, que ella vende principalmente en los mercados semanales de Salas y Grado. "Siempre me gustó la tierra, así que estoy feliz. Si no voy un día a la finca me pongo mala", cuenta Dahiri, de 37 años.

Su marido Abdellatif El Manssouri, Max para los vecinos de Salas, fue el primero de la familia en llegar a España. En el año 2007 consiguió un contrato laboral para trabajar en una empresa forestal y se estableció en Salas. En 2011 vino Souad y la primera hija de la pareja. En Salas nacieron dos más. Tras probar diferentes trabajos, en 2016 Souad se lanzó a poner en marcha una finca para cultivar verduras. "En mi país cortaba menta con mi tío y algo aprendí de cultivar la tierra, que es duro, pero siempre me gustó", señala.

Abdellatif y Souad muestran una calabaza de su huerta. / T. Cascudo

Se inició con las fabas

"Probé en la ganadería y trabajando en casas hasta que un día empecé a recoger fabas. Me encantó y empecé a pensar en poner mi propia huerta. Primero alquilamos un terreno y después pudimos comprar. Tenemos terreno en la villa de Salas y otro en Zorrina", relata Souad que cultiva con la única ayuda de su marido. Él tiene otro trabajo, pero disfruta con el trabajo en la finca y siempre que puede ayuda a su mujer a trabajar las cuatro hectáreas de terreno de las que disponen actualmente.

"Cultivo más de 1.000 kilos de arbejos, otros tantos de tomates, cebollas... de todo. También tenemos tres hectáreas de fabas, aunque este año la cosecha será mala. En los buenos años llegamos a recoger 3.000 kilos y este año no creo que lleguemos a 500", relata la pareja. Además, confiesan estar "luchando" para no perder la semilla de la faba, pues fue un regalo de una mujer de Soto de los Infantes que les funcionó muy bien.

Souad Dahiri está muy agradecida al alcalde de Salas, Sergio Hidalgo, porque la animó a poner un puesto de venta en el mercado semanal de Salas. "Empecé a poner el puesto y a ganar mucha clientela", señala, agradecida por la buena acogida que le han dado los vecinos. Además de en los mercados tiene venta directa a particulares y restaurantes. "Nos acogieron con mucho cariño, son buena gente", señala Souad, convencida de que la clave para la integración está en la honradez y el trabajo. No solo agradece la ayuda recibida por parte del Ayuntamiento, que le facilita cualquier tramitación, también a Medio Rural por la ayuda concedida para incorporarse al sector. También está muy contenta de haber logrado el permiso de la Confederación Hidrográfica del Cantábrico para tomar agua del río Nonaya para regar sus terrenos.

El matrimonio posa con el alcalde, Sergio Hidalgo, en el puesto instalado en la última feria de La Espina. / T. Cascudo

La bendición de la lluvia

La marroquí tiene claro qué es lo que más le gustó de Asturias: "Lo que me encantó desde el principio es que llueve y es verde. El agua nos gusta y nos ayuda. En mi país, si no riegas, no recoges, pero aquí hay buena tierra de cultivo". La agricultora está encantada con las tierras fértiles de Salas donde prácticamente todo se da bien. Su obsesión, dice, es ofrecer productos de calidad, porque considera que es la clave para que el cliente repita.

Le encanta ir probando variedades de semilas para descubrir la que mejor se da en Salas. Por eso, siempre que pueden traen semillas de su país. Es el caso de la variedad de arbejo rondón bajo o del tomate marazol. "No todas funcionan porque el clima es diferente, pero las hay que sí y gustan mucho como los arbejos. Lo importante es tener buen producto, yo planto calidad, que es lo que quiere la gente", cuenta Souad Dahiri, que habla con dulzura y una sonrisa en la boca.