Si tienes inquietudes musicales, no dejes pasar el plazo de matrícula en la Escuela Municipal de Música

La Escuela de Música de Salas busca alumnos para empezar un nuevo curso. El centro, que lleva el nombre de la cantante lírica Regina Álvarez Pulido, suele reunir cada curso a alrededor de medio centenar de alumnos. Los interesados deben de saber que el plazo de solicitud de matrícula para nuevos alumnos está abierto hasta finales de septiembre.

"Batería, saxofón, flauta, acordeón, piano, gaita, guitarra... ¡y mucho más! Consúltanos para conocer toda la oferta", señalan desde el centro, ubicado en el edificio de servicios múltiples de La Veiga.

Los interesados pueden acudir a la casa consistorial o escribir un email a escuelamusicadesalas@hotmail.com