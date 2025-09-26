Esta es la fórmula de éxito que aplica Salas para sacar adelante pequeñas obras en los pueblos

El Ayuntamiento de Salas ha encontrado una fórmula de éxito para que las pequeñas actuaciones que reclaman los vecinos de los pueblos salgan adelante. Señala el alcalde, Sergio Hidalgo, que muchas veces el consistorio no tiene capacidad presupuestaria o de personal para acometer las muchas obras que se solicitan, pero, si se logra la implicación vecinal en los trabajos, se hace posible lo imposible. El último ejemplo está en los pueblos de Fuejo y Boyedal que están renovando su traída de agua.

En este caso, los vecinos están acometiendo la mejora de la captación y la traída de agua del manantial que suministra agua a las casas. Se trata de una traída propiedad del vecindario que data de 1969. Cuentan los vecinos que con el paso de los años ya no reúne las condiciones necesarias y les da problemas, de ahí la idea de renovarla.

Los vecinos pidieron ayuda al Ayuntamiento, que les aporta maquinaria y operarios de manera puntual, pero los trabajos corren a cargo de los propios vecinos. Este método de trabajo colaborativo ha permitido que una obra de 22.000 euros salga adelante por unos 5.000 euros.

"Cuando los vecinos vienen a verme para pedir alguna mejora les propongo que si pueden colaborar lo podemos gestionar más rápido. El Ayuntamiento ayuda en las obras poniendo material, maquinaria y a veces personal y los vecinos echan una mano con los trabajos. Hay que concienciar a la gente sobre lo importante que es su colaboración y la verdad es que cuando las obras salen adelante se quedan contentos y agradecidos, casi más que cuando no se implican en la obra", señala Hidalgo sobre este proceder que recuerda a las antiguas sextaferias. De hecho, en Salas hay otro ejemplo exitoso de sextaferia y es en el pueblo de Eiros, donde los vecinos hasta tienen un grupo de WhatsAPP para organizar las mejoras que quieren ir acometiendo.