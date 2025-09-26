El fútbol regresa a Salas y promete emociones fuertes: La Espina, el Salas y el Cornellana se verán las caras en tercera Asturfútbol

La temporada futbolera en Salas promete emociones intensas. Los tres equipos regionales del concejo (Cornellana, Salas y La Espina) comparten liga por primera vez y se verán las caras en tercera Asturfútbol, así que se podría decir que cada club vivirá cuatro derbis en la temporada que arranca. Los tres clubes encaran la competición con buen ánimo y mucha ilusión.

“Hemos hecho una pretemporada muy buena y trabajando bien y duro, así que afrontamos la vuelta con mucha ilusión. Nos estamos esforzando al límite”, resume el presidente de la Unión Deportiva La Espina, José García. Da cuenta de cinco nuevos fichajes en el equipo que seguirá dirigiendo el entrenador Jonás Cera.

Foto de La Espina. / Marta Peláez

La Espina se estrena el sábado

El primer partido de los de La Espina será el sábado a las 17:00 horas en el Nuevo Ranón contra el Grupo Deportivo Bosco. “Empezamos jugando en casa y eso es bueno, aunque nosotros vamos siempre tan acompañados cuando jugamos fuera que es como es tar en casa”, señala García, agradecido por el compromiso de la afición.

Sobre los derbis que tienen por delante contra el Salas y el Cornellana, asegura que cualquier derbi es siempre un encuentro especial: “Son partidos contra gente que conoces”. Sobre este asunto, el presidente del Club Deportivo Cornellana, Michel Prieto, coincide en que los derbis son partidos que tienen “un plus, por el ambiente, por la rivalidad Salas”. Considera Prieto que el Salas “está fuerte y La Espina se reforzó, así que seguro que va a dar guerra”.

Imagen del Cornellana. / David Valiela

El Cornellana, "bien compensado"

Sobre cómo empieza la temporada el Cornellana, señala Prieto que ha habido cuatro o cinco recambios y que cuentan con un equipo “bien compensado y mínimo tan fuerte como el año pasado”. Por eso, su objetivo vuelve a ser lograr meterse en el play-off de ascenso a segunda Asturfútbol, al igual que la pasada temporada. “Es la ilusión que tenemos”, relata, mientras supervisa las actuaciones que se están realizando en Vistalegre. Gracias al apoyo del Ayuntamiento se ha podido ampliar “un pelín” la grada y, el objetivo del club, es hacer una segunda fase y, en un futuro, lograr cubrirla.

El Cornellana abre la temporada el domingo a las 12:00 en casa. Vistalegre se viste de gala para recibir al Versalles. Por último, el Salas también debuta en tercera Asturfútbol el domingo, con un partido programado para las 10:00 horas en La Toba, la casa del Llaranes C. F.

Imagen reciente del Salas. / David Valiela

El Salas, con mucha unión

El Salas llega con las pilas cargadas tras el palo de la pasada temporada, cuando descendió a tercera Asturfútbol. "La pretemporada fue bastante bien, de ocho partidos solo perdimos uno y contra un equipo de una categoría superior, así que las sensaciones son buenas", resume su nuevo entrenador, el salense Roberto Balsera.

"Somos un grupo unido y con buen ambiente entrenando. Ayuda que nos conocemos de toda la vida porque somos de edades similares y la gente viene contenta a entrenar y además se están haciendo entrenos de calidad y eso se nota", añade Balsera, que tiene como segundo entrenador a Adrián Fernández.

El Salas ha incorporado seis caras nuevas a su equipo, todo jugadores que ya habían defendido anteriormente los colores y su objetivo es claro: recuperar la categoría perdida. "El equipo viene de un año muy duro, pues descender es un palo", señala Balsera, muy satisfecho con el grupo que debuta el domingo contra el Llaranes en el campo de La Toba.

Así que todo listo en Salas para la campaña futbolera.