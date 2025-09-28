Mayores en forma: este es el plan del Programa Rompiendo Distancias
El consistorio cofinancia sesiones de gimnasia de mantenimiento en Salas, La Espina y Cornellana
El Ayuntamiento de Salas, a través del programa Rompiendo Distancias, retoma sus clases de gimnasia para mayores. Se desarrollarán en la capital salense, en La Espina y en Cornellana con un coste de 15 euros. Las inscripciones están abiertas.
"Comenzamos con las clases de gimnasia", anima el consistorio sobre esta opción deportivo cuyo coste está cofinanciado por el Ayuntamiento. Las clases comenzarán en octubre y hay que inscribirse previamente en el teléfono 677 430 761.
El plan que propone el consistorio es realizar las clases en La Espina los miércoles y los viernes, de 16:00 a 17:00 horas a partir del miércoles 1 de octubre. En Salas tendrán lugar los martes y jueves de 10:00 a 11:00 horas y, por último, en Cornellana se celebrarán también los martes y jueves, pero en horario de 11:30 a 12:30 horas. En Cornellana y Salas las sesiones comenzarán el jueves 2 de octubre.
