Los tres equipos salenses comienzan la temporada con victoria, empate y derrota

Los tres equipos del concejo de Salas comparten este año categoría en tercera Asturfúbol y disputaron los primeros partidos de la temporada este fin de semana.

El Salas C. D. se enfrentó al Llaranes C. F en su campo La Toba 2-Jesús Castro, Avilés, donde consiguió imponerse y comenzar la temporada con una victoria. El resultado fue de 0-1, siendo el único gol de partido el marcado por el jugador salense Roldán.

“Fue un buen partido”, valora su entrenador Roberto Balsera, que asegura que en la segunda parte fueron los de Salas los que dominaron el partido, lo que los llevó a marcar el gol que les dio la victoria.

“Tenemos buenas sensaciones en el estreno, siempre es positivo ganar fuera de casa y sin encajar goles”, celebra Balsera, que espera que este buen arranque sirva para “reforzar al equipo, estamos en buena línea y debemos seguir así”.

Un momento del partido de La Espina frente al Grupo Deportivo Bosco. / UD La Espina

La Espina se enfrentó en casa al Grupo Deportivo Bosco, también de Avilés, logrando sumar su primer punto al finalizar el partido con un empate, 1-1. “Nos hubiera gustado empezar la temporada sumando tres puntos, pero lo importante es que el equipo se mostró sólido y con ambición, por lo que estamos en el camino correcto”, valora el club, que asegura que el encuentro dejó “grandes sensaciones”.

El equipo local consiguió estrenar el marcador en el primer tiempo, mientras que los de La Espina tuvieron que esperar a la segunda parte para marcar el ansiado gol para igualar el marcador. Fue Pola quien logró colar el balón en la portería contraria en un remate de un saque de esquina. Los dos equipos pelearon hasta el final por llevarse la victoria, pero finalmente el partido finalizó en tablas.

El Cornellana jugó en casa, el domingo, frente al también avilesino C. F. Versalles. Los de Avilés lograron llevarse el partido con un resultado de 0-2, que impidió al Cornellana estrenar su marcador de puntos.