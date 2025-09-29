La vaca frisona “perfecta” está en la ganadería Venturo, en Idarga (Salas): “Tiene carácter lechero y mucha expresividad”

La vaca “perfecta”. Así define José Carlos Fernández, de la ganadería Venturo de Idarga (Salas), a “Venturo Happen Rosani”, el animal que ha conseguido proclamarse Vaca Gran Campeona del Concurso Nacional de Raza Frisona de CONAFE 2025, celebrado este sábado en Gijón, en el marco de la feria AGROPEC.

“Tiene todo lo que se busca en una vaca, la perfección que se busca en la morfología de la raza frisona, desde carácter lechero, con muy buena ubre, hasta mucha expresividad, además está en su mejor momento y cuenta con mucha preparación de manos de un gran preparador”, resalta el ganadero que lleva la ganadería junto a su mujer Betty Rodríguez, su hija Beatriz Fernández y su yerno Germán Fernández, y en la que además ya prestan sus pequeñas manos sus nietos Alejandro y Luca Fernández.

Esta ganadería comenzó a asistir a los concursos en 2002, lo que se convirtió en una afición compartida por toda la familia. Un hobby que les requiere de un trabajo extra, porque aparte de la producción de leche deben dedicar tiempo para convertir a sus animales en auténticas estrellas en los concursos de la raza a los que asisten, logrando que brillen en la mayoría de ellos.

Conseguirlo en el certamen nacional es un gran hito para la ganadería y esta es la tercera vez que obtienen este título, los dos anteriores tuvieron lugar en 2009 y 2010.

Múltiples premios

“Venturo Happen Rosani” nació en la granja y se trata de la cuarta generación de una familia de vacas que procede de embriones importados de Francia, de una familia que había dado grandes campeonas allí. De la descendencia criada en la ganadería Venturo fue su abuela “Rosete”, la que consiguió despuntar en varios concursos, ahora “Rosani” toma el relevo con el título de Gran Campeona Nacional. En el camino hacia este título, antes fue elegida Vaca Intermedia Campeona y primera de su sección: vacas en lactación de 3 años junior. Reconocimientos que se suman al de Gran Campeona Nacional de terneras y novillas en 2023 y una mención honorífica en el certamen del pasado año.

Aunque lograr tener la mejor vaca del concurso es el galardón más deseado, no es el único que se lleva la ganadería salense. También cuenta con la Campeona Nacional de Terneras y Novillas Rojas, que recayó en “Venturo Rompen Halawi Red” y el premio al Mejor Rebaño de Terneras y Novillas. Premios que muestran que el relevo de esta ganadería “viene pisando fuerte”

Además, Casa Venturo logró el reconocimiento de Segundo Mejor Criador y Germán Fernández fue elegido uno de los mejores manejadores del concurso.

“Fue un concurso redondo”, reconoce José Carlos Fernández, que recuerda que para llegar a ello hay mucho trabajo detrás. “Es el resultado del trabajo y la constancia y de hacer las cosas bien, hay muchos días que Germán está en la cuadra hasta medianoche y a las seis de la mañana está allí de nuevo”, expone el ganadero que asegura que toda la familia “estamos muy contentos porque ves recompensado el duro trabajo que supone la ganadería”. Además, se muestra muy agradecido por todas las felicitaciones y muestras de cariño recibidas este fin de semana a raíz de los galardones logrados.

A partir de ahora la ganadería lejos de relajarse, comienza los preparativos para acudir el 20 de noviembre a Cremona, en Italia, donde se celebra un certamen europeo de la raza y en el que, entre otros animales, llevarán a competir a la campeona nacional “Venturo Happen Rosani”.