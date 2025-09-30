Desfile de caballeros, espectáculos de cetrería y talleres para hacer espadas: este es el pueblo asturiano que viaja este fin de semana a la Edad Media

Desfiles de caballeros a caballo, espectáculos de cetrería, talleres para hacer espadas y escudos, menús mediavales... Salas, uno de los pueblos más desconocidos para los turistas, viajará este fin de semana (4 y 5 de octubre) al pasado para celebrar su Feria Medieval. Durante estos días, los visitantes podrán entrar a uno de los mayores tesoros de la localidad: su Torre (medieval) del siglo XIV, que consta de tres plantas y en su sótanos estaban las mazmorras.

Visita a la Torre Medieval

Desde La Torre de Salas, en la azotea, se puede disfrutar de las mejores vistas de la villa, con una perspectiva privilegiada de la Colegiata. Entrar en un espacio como esta torre, que cuenta siete siglos, es una gran experiencia para los amantes de la historia y el patrimonio.

Piropos que vienen de National Geographic

National Geographic pone por las nubes a Salas. "Un viaje al corazón del occidente asturiano, donde la historia medieval se mezcla con leyendas, palacios, tejos centenarios y cascadas de ensueño que invitan a recorrer sus calles y bosques", describe la popular revista, que considera que el concejo es un lugar único e "infravalorado".

Asistentes a la Feria Medieval en una edición anterior / Ana M. Serrano

El programa, al completo

La Feria Medieval de este fin de semana es una buena oportunidad para descrubir Salas. El Ayuntamiento anima a "disfrutar de este maravilloso fin de semana medieval en esta preciosa villa". A continuación tienes el programa completo:

Sábado 4 de octubre

La jornada arrancará a las 11:00 horas con la inauguración oficial de la feria. Media hora más tarde, a las 11:30, la compañía Vuelta y Media animará las calles con un pasacalles.

El mediodía estará marcado por el espectáculo de cetrería en la Plaza de la Colegiata, a las 12:00, y por la magia itinerante de “La Magicletta”, a cargo del mago Martín, a las 12:30. A las 13:00 tendrá lugar un desfile de caballeros a caballo, seguido a las 13:00 horas por una degustación de productos salenses elaborados por el cocinero David Montes en la plaza del castillo Valdés-Salas. La mañana concluirá con el espectáculo “Bufones en la corte”, de la compañía Vuelta y Media, a las 13:30 horas en La Campa.

Por la tarde, a partir de las 16:00, se celebrarán juegos medievales para niños y mayores en la plaza del castillo, organizados por Verde y Azul. La animación continuará con un nuevo pasacalles de Vuelta y Media a las 17:00, seguido a las 17:30 por otra exhibición de cetrería en la Plaza de la Colegiata.

Un puesto de la feria medieval / Ana M. Serrano

El mago Martín regresará con “La Magicletta” a las 18:00, antes de dar paso, a las 19:00, al espectáculo de “Justas Clownescas” de Vuelta y Media en La Campa. La jornada concluirá con el espectáculo de fuego “Canto de fuego”, también en La Campa, a las 21:00 horas.

Domingo 5 de octubre

El domingo la feria abrirá sus puertas a las 11:00 horas. Poco después, a las 11:30, volverá el pasacalles de Vuelta y Media, seguido a las 12:00 de un espectáculo de cetrería en la plaza de la Colegiata.

El mago Martín ofrecerá de nuevo “La Magicletta” a las 12:30, mientras que a la 13:00 horas la Banda de Gaitas “Villa de Salas” pondrá música al ambiente con un pasacalles. A continuación, a las 13:30, la compañía Vuelta y Media propondrá juegos antiguos en la Plaza del Castillo, coincidiendo con una nueva demostración de cetrería en la plaza de la Colegiata.

Ya por la tarde, a las 16:00, Verde y Azul organizarán una sesión de pintacaras en la plaza del Castillo, mientras que el mago Martín retomará su magia itinerante a la misma hora. A las 17:00 será el turno de la exhibición de baile de “El Norte del Olimpo”, seguida a las 17:30 por un nuevo pasacalles de Vuelta y Media.

La recta final de la feria llegará con otro espectáculo de cetrería a las 18:30 en la Plaza de la Colegiata y el broche final, a las 19:00 horas, con el espectáculo “Bufones en la corte” de la compañía Vuelta y Media en La Campa.