Este restaurante de El Franco lleva el nombre de Salas (y esta es la tierna historia que tiene detrás)

Hace treinta y tres años que la allandesa Marina López y el naviego José Ramón García cogieron las riendas de un restaurante ubicado en Valdepares, al pie de la nacional 634 que atraviesa el concejo de El Franco. El dueño del inmueble era natural de Godán, en Salas, así que les comentó que le haría mucha ilusión ver el nombre de su concejo en el nuevo establecimiento hostelero. Así lo hicieron y desde entonces el Bar restaurante Salas es una referencia en el Occidente.

El dueño de la propiedad se llamaba Balbino Fernández Flórez y acabó viviendo con el matrimonio, pues el negocio, en los primeros años, tenía también servicio de hostal. "Lo queríamos mucho porque era una bella persona", señala la hostelera, que explica que cuando el hombre falleció quiso dejarles el establecimiento en herencia. No se olvidarán de su gesto, que, en parte, les cambió la vida. Y es que Marina López y José Ramón García se hicieron cargo de este negocio tras ver arder una ferretería que regentaban en Piedras Blancas. Partieron de cero, pero su buen hacer y generosidad, les trajo suerte.

Un homenaje con acento salense

Cuenta López que su clientela es amplia y, entre ellos, hay gente de Salas, que comenzó a llegar a su casa en su primera etapa en Valdepares. Ahora el matrimonio hace repaso a su vida en un momento dulce, pues este martes reciben en Cartagena (Murcia), la Medalla de Oro de Radio Turismo por su impecable trayectoria. Precisamente, casualidades de la vida, en el mismo acto será reconocido el cocinero salense Luis Rubio, responsable de Al Son del Indiano.

Marina López nació en la localidad allandesa de Bustantigo, donde su familia tenía una ganadería familiar. Pronto empezó a trabajar en una casa en Salinas y, cerca de allí, en la sala de fiestas Gelther, de Piedras Blancas, conoció al que sería su marido. José Ramón García, natural de Villaoril (Navia) se mudó de niño con su familia a la citada capital del concejo de Castrillón. "Estamos juntos desde los 15 años y ya cumplimos los cincuenta años de casados, aunque no tuvimos tiempo de celebrarlo", cuenta entre bromas la allandesa

Tras trabajar de guarnicionero en una tienda de bolsos de Avilés y, durante dieciocho años, en una ferretería, quedó en el paro por el cierre del negocio. Fue entonces cuando la pareja se animó a comprar un bajo y montar en Piedras Blancas, Ferretería Rayma. Todo iba muy bien, hasta que el local sufrió un terrible incendio que arrasó con todo. "Lo perdimos todo, así que tuvimos que partir de cero. Yo que soy muy lanzada sabía de un bar en Valdepares que iba a quedar libre y aquí nos plantamos. El negocio estaba ruinoso y lo reflotamos", cuenta Marina López que se ocupó siempre de la cocina, mientras su marido atendía el bar.

Pasión por la cocina

Desde muy pequeña, Marina López sintió pasión por la cocina. Nadie en su familia conocía el oficio, pero ella aprendió de manera natural. "Siempre me gustó y sigue relajándome cocinar. Aprendí haciendo pruebas. Mi único empeño es cocinar con productos de calidad, lo que no quiero para mi no se lo doy a nadie", señala, convencida de que no engañar al cliente es parte de su éxito.

Su cocina tradicional gusta y mucho y cuenta con clientes asiduos desde hace tres décadas. El lacón asado, los callos, el rabo de toro o el cabrito son alguna de sus especialidades. Sin olvidar el requesón o la tarta reina. "Lo nuestro es todo a mano y tradicional , solo gastamos aceite virgen extra", señala la cocinera, que da cuenta de un verano agotador. "Un día malo damos unas setenta comidas y en verano podemos llegar a doscientas y lo de la comida para llevar es una locura", señala con desparpajo esta mujer con 75 años recién cumplidos y que no piensa en jubilarse.

"Mientras podamos seguir... a mi la gente no me aburre, sobre todo la gente de casa, los clientes de toda la vida", señala mientras muestra su satisfacción por el premio que recibirán en Murcia, el más importante de su trayectoria. Además, agradece al comendador del Principado de Asturias del Comité de Radio Turismo, el avilesino Carlos Guardado, su inmensa labor en defensa del sector.